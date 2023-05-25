Виктор Вембаньяма: «Моя цель — обыграть сборную США в финале Олимпиады-2024»

Теги сборная Франции сборная США НБА Метрополитан Париж-2024 Виктор Вембаньяма Баскетбол

Главный претендент на 1-й номер драфта НБА-2023, французский форвард «Метрополитана» Виктор Вембаньяма признался, что мечтает завоевать золотую медаль на Олимпийских играх в Париже.

«Как вы знаете, Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже. Для меня не может быть более подходящего момента, чтобы выиграть свой первый титул со сборной Франции.

Моя цель — обыграть в финале сборную США», — сказал Вембаньяма.

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13 комментариев

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KV
Хорошая цель.
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Александр Митраков
Ответ Дмитрий Шавров
Классно конечно, что ставит высокую планку. Но вряд ли это случится в 2024. Уж очерь он пока молод, не хватит ему опыта для такого марафона, да ещё против американцев.
Ну, если Гобер с Эмбиидом приедут, то нормальная банда соберётся
+7
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Лотерейный Пик
У американцев после схода поколения Леброна, Стефа и КейДи не видно по-настоящему великих игроков. Со сборной США нового созыва вполне можно будет тягаться
+5
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Дмитрий Шавров
Классно конечно, что ставит высокую планку. Но вряд ли это случится в 2024. Уж очерь он пока молод, не хватит ему опыта для такого марафона, да ещё против американцев.
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kaissa
Ответ depressive_monk
На тройке будет выходить в сборной, учитывая присутствие в ней Гобера и Эмбиида?
Запросто кстати...
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Мурзин Ринат
Судя по последним турнирам Поповича, про ЧМ вообще молчу, даже олимпиада была проблемной где-то , не удивлюсь если вообще в финал не выйдут
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depressive_monk
На тройке будет выходить в сборной, учитывая присутствие в ней Гобера и Эмбиида?
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Alverond
Ответ Александр Митраков
Ну, если Гобер с Эмбиидом приедут, то нормальная банда соберётся
3 башни?
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Степан Плотников
Ответ Лотерейный Пик
У американцев после схода поколения Леброна, Стефа и КейДи не видно по-настоящему великих игроков. Со сборной США нового созыва вполне можно будет тягаться
Только вот Стеф хочет сыграть на этой олимпиаде, да и КД вполне может.
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Forza
Ответ Лотерейный Пик
У американцев после схода поколения Леброна, Стефа и КейДи не видно по-настоящему великих игроков. Со сборной США нового созыва вполне можно будет тягаться
Да ладно. По составу, если все звёзды согласятся поехать, США все равно намного сильнее будет всех. Там глубина состава может быть сумасшедшая + недостатка в звёздах все равно не будет.
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