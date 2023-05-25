Виктор Вембаньяма: «Моя цель — обыграть сборную США в финале Олимпиады-2024»
Главный претендент на 1-й номер драфта НБА-2023, французский форвард «Метрополитана» Виктор Вембаньяма признался, что мечтает завоевать золотую медаль на Олимпийских играх в Париже.
«Как вы знаете, Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже. Для меня не может быть более подходящего момента, чтобы выиграть свой первый титул со сборной Франции.
Моя цель — обыграть в финале сборную США», — сказал Вембаньяма.
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