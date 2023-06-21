Кевину Гарнетту не понравилось, что Пол Пирс не считает Зайона Уильямсона «талантом поколения»

Теги Пол Пирс Кевин Гарнетт Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон Баскетбол

Чемпион НБА Кевин Гарнетт поделился своим мнением о форварде «Нового Орлеана» Зайоне Уильямсоне.

Экс-одноклубник Кевина Пол Пирс не согласился с тем, что Уильямсона можно называть «талантом поколения».

Гарнетт: Зайон – талант поколения. Давайте вспомним, что клубы проявили терпение с Эмбиидом и Яннисом.

Пирс: Я бы не согласился с тем, что он талант поколения.

Гарнетт: Да ты с ума сошел. Разве мы видели когда-либо игрока с такими габаритами и с таким уровнем игры, с такими атлетическими качествами, с такой мощью?

Пирс: Шон Кемп, Чарльз Барлки.

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7 комментариев

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Максим Усков
И в чём Пирс, не прав?
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Archer_Great
Талант похотления он)
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6LACK
Я конечно понимаю что люди любят пошутить про бургеры и Зайона, но неужели у тех кто смотрел за игрой Уильямсона есть какие-то сомнения что он безусловный талант?
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The_Enot
Талант поколения, который не играет!
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Abdulla
Блин, а молодой Шон Кемп - это очень, очень близко.
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Виталий Коваленко
Чарльз Барлки. - топ)
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ПП ПП
Ответ 6LACK
Я конечно понимаю что люди любят пошутить про бургеры и Зайона, но неужели у тех кто смотрел за игрой Уильямсона есть какие-то сомнения что он безусловный талант?
у меня есть. Если бы ему свистели все фолы в нападении... его статистика была бы вообще ужасна. А так распиарили - а пиар- это вложенные бабки. ИХ нужно отбивать. Я помню его последний год по студентам. Как же его тянули. А как начался плэй офф- и судить стали более менее ровно- он и сдулся. Тако Фалл его закрыл полностью. И где счас Тако?
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