Чемпион НБА Кевин Гарнетт поделился своим мнением о форварде «Нового Орлеана» .

Экс-одноклубник Кевина Пол Пирс не согласился с тем, что Уильямсона можно называть «талантом поколения».

Гарнетт: Зайон – талант поколения. Давайте вспомним, что клубы проявили терпение с Эмбиидом и Яннисом.

Пирс: Я бы не согласился с тем, что он талант поколения.

Гарнетт: Да ты с ума сошел. Разве мы видели когда-либо игрока с такими габаритами и с таким уровнем игры, с такими атлетическими качествами, с такой мощью?

Пирс: Шон Кемп, Чарльз Барлки.

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