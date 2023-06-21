Кевину Гарнетту не понравилось, что Пол Пирс не считает Зайона Уильямсона «талантом поколения»
Чемпион НБА Кевин Гарнетт поделился своим мнением о форварде «Нового Орлеана» Зайоне Уильямсоне.
Экс-одноклубник Кевина Пол Пирс не согласился с тем, что Уильямсона можно называть «талантом поколения».
Гарнетт: Зайон – талант поколения. Давайте вспомним, что клубы проявили терпение с Эмбиидом и Яннисом.
Пирс: Я бы не согласился с тем, что он талант поколения.
Гарнетт: Да ты с ума сошел. Разве мы видели когда-либо игрока с такими габаритами и с таким уровнем игры, с такими атлетическими качествами, с такой мощью?
Пирс: Шон Кемп, Чарльз Барлки.
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