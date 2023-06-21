Сексуальный скандал, в который попал форвард «Пеликанс» в начале июня, оказался не единственной проблемной ситуацией для клуба.

По информации обозревателя The Athletic Уилла Гиллори, напряжение между « » и Уильямсоном росло в последние несколько месяцев.

Ожидается, что «Пеликанс» обменяют Зайона перед драфтом.

«Тем не менее, даже если Уильямсона не обменяют до четверга, это далеко не конец истории. Это только начало, поскольку закулисная напряженность между игроком и клубом усилилась в последние несколько месяцев», – пишет журналист.

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