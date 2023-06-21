Напряжение между «Новым Орлеаном» и Зайоном Уильямсоном росло в последние несколько месяцев

Теги возможные переходы Новый Орлеан НБА драфт НБА Зайон Уильямсон Баскетбол

Сексуальный скандал, в который попал форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон в начале июня, оказался не единственной проблемной ситуацией для клуба.

По информации обозревателя The Athletic Уилла Гиллори, напряжение между «Новым Орлеаном» и Уильямсоном росло в последние несколько месяцев.

Ожидается, что «Пеликанс» обменяют Зайона перед драфтом.

«Тем не менее, даже если Уильямсона не обменяют до четверга, это далеко не конец истории. Это только начало, поскольку закулисная напряженность между игроком и клубом усилилась в последние несколько месяцев», – пишет журналист.

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15 комментариев

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Pedro Ximenes
Надеюсь речь идет не о сексуальном напряжении
+18
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Серебристый
сколько стресса, надо покушать
+14
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mqh9pzrxgf
Наглость конечно от зайона, они ему Макс выдали хотя он сыграл за 3 сезона 104 игры
+7
0
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Сергей Орлов
Надо снять напряжение, записав всё на телефон.
+2
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Сергей Пузанков
Ответ mqh9pzrxgf
Наглость конечно от зайона, они ему Макс выдали хотя он сыграл за 3 сезона 104 игры
Любой клуб выдал бы
+2
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Jazzzz
Дом Зайона и Игра Гормонов.
Новые сезоны на НБА ТВ.
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de-fussball
еще пару таких новостей, и 3 пик превратится в 23.
PS: Зайончик ни в чем не уиноуен, он продвигал НОП через п0рнхаб!
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Pavel Nikolaev
Пузырь толком ничего команде не дал, кроме надежд
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Ernyko
Ответ DonaldBrashear 2.0
я надеюсь, что Сильвер больше никогда не будет дарить первый пик драфта НОП. Подарили им Зайона, мол, вот ваш шанс, компенсация за Дэвиса, так нет же, и тут все провалили. Если бы меня вдруг спросили, какую команду НБА необходимо расформировать, это были бы именно НОП. Абсолютно ненужная никому команда, в которой никто не хочет особо играть, в городе который никому не интересен и не имеет перспектив.
Прикольный город , понятно что не ЛА или НЙ, просто кто-то зажрался
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mqh9pzrxgf
Ответ DonaldBrashear 2.0
я надеюсь, что Сильвер больше никогда не будет дарить первый пик драфта НОП. Подарили им Зайона, мол, вот ваш шанс, компенсация за Дэвиса, так нет же, и тут все провалили. Если бы меня вдруг спросили, какую команду НБА необходимо расформировать, это были бы именно НОП. Абсолютно ненужная никому команда, в которой никто не хочет особо играть, в городе который никому не интересен и не имеет перспектив.
Ну с дэвисом другая ситуация, тогда пеликаны принадлежали лиге
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Иванофф
Ответ DonaldBrashear 2.0
я надеюсь, что Сильвер больше никогда не будет дарить первый пик драфта НОП. Подарили им Зайона, мол, вот ваш шанс, компенсация за Дэвиса, так нет же, и тут все провалили. Если бы меня вдруг спросили, какую команду НБА необходимо расформировать, это были бы именно НОП. Абсолютно ненужная никому команда, в которой никто не хочет особо играть, в городе который никому не интересен и не имеет перспектив.
В другой команде Зайон меньше бы жрaл, меньше трaхaлся и не травмировался?
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Misha_Sapunov
Ответ mqh9pzrxgf
Наглость конечно от зайона, они ему Макс выдали хотя он сыграл за 3 сезона 104 игры
он заслужил игрой травмы- риски и для него тоже.
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Santy-44
Ответ Райли Карри
Зайона и Джа в одну команду. Оба не могут свои стволы в штанах держать. Чтобы совсем символично в Кавз, пусть там своими шпагами машут. Или в Рокетс.
Не надо в Кавз, спасибо
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