«Пеликанс» вряд ли обменяют Зайона Уильямсона до драфта (The Athletic)
Обмен тяжелого форварда «Нового Орлеана» Зайона Уильямсона до драфта маловероятен, сообщает The Athletic со ссылкой на несколько источников в лиге.
Драфт НБА 2023 года состоится в четверг, 22 июня, в «Барклайс-центре» в Бруклинe.
Ранее известный спортивный эксперт Билл Симмонс заявил, что «к четвергу Зайона уже не будет в составе «Пеликанс».
«Новый Орлеан» планирует значительно подняться на драфте. Клуб твердо намерен выбрать защитника Скута Хендерсона.
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