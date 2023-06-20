«Пеликанс» вряд ли обменяют Зайона Уильямсона до драфта (The Athletic)

Теги возможные переходы Новый Орлеан НБА драфт НБА Зайон Уильямсон Скут Хендерсон Баскетбол

Обмен тяжелого форварда «Нового Орлеана» Зайона Уильямсона до драфта маловероятен, сообщает The Athletic со ссылкой на несколько источников в лиге.

Драфт НБА 2023 года состоится в четверг, 22 июня, в «Барклайс-центре» в Бруклинe.

Ранее известный спортивный эксперт Билл Симмонс заявил, что «к четвергу Зайона уже не будет в составе «Пеликанс».

«Новый Орлеан» планирует значительно подняться на драфте. Клуб твердо намерен выбрать защитника Скута Хендерсона.

Порнозвезда обвиняет Зайона в измене. Сексуальные похождения заслонили финал НБА

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
За Валенсию с 1999
Толстый холодильник бесценен. Скоро побьёт книгу рекордов Гинесса как самый жирный человек на планете
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий