«Пеликанс» вряд ли обменяют Зайона Уильямсона до драфта (The Athletic)

Обмен тяжелого форварда «Нового Орлеана» до драфта маловероятен, сообщает The Athletic со ссылкой на несколько источников в лиге.

Драфт НБА 2023 года состоится в четверг, 22 июня, в «Барклайс-центре» в Бруклинe.

Ранее известный спортивный эксперт Билл Симмонс заявил, что «к четвергу Зайона уже не будет в составе «Пеликанс».

« » планирует значительно подняться на драфте. Клуб твердо намерен выбрать защитника .

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