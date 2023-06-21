Президент « » оценил важность для клуба.

«В важные моменты он прибавляет. Мы видели это снова и снова, от «пузыря» до нынешнего сезона. У нас есть два ключевых игрока в лице и Тайлера», – заявил Райли.

«Хит» нацелены на усиление составе в межсезонье-2023 и пытаются заполучить звезду. По слухам, 23-летний Хирро может стать частью компенсации в случае крупной сделки.

Конор изнасиловал девушку на матче НБА? Что об этом известно