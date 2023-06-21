Пэт Райли назвал Тайлера Хирро ключевым игроком «Майами»

Теги Майами Пэт Райли НБА Бэм Адебайо Тайлер Хирро Баскетбол

Президент «Майами» Пэт Райли оценил важность Тайлера Хирро для клуба.

«В важные моменты он прибавляет. Мы видели это снова и снова, от «пузыря» до нынешнего сезона. У нас есть два ключевых игрока в лице Бэма и Тайлера», – заявил Райли.

«Хит» нацелены на усиление составе в межсезонье-2023 и пытаются заполучить звезду. По слухам, 23-летний Хирро может стать частью компенсации в случае крупной сделки.

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4 комментария

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Денис Кёнигсберг
Цену набивает))
+6
0
+6
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Vlad Kulyba
надеюсь это из разряда "мы собираемся строить состав вокруг Бизли"
+3
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GGlushkov
Райли никогда ничего просто так не говорит: что-то задумал :))
0
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