Пэт Райли назвал Тайлера Хирро ключевым игроком «Майами»
Президент «Майами» Пэт Райли оценил важность Тайлера Хирро для клуба.
«В важные моменты он прибавляет. Мы видели это снова и снова, от «пузыря» до нынешнего сезона. У нас есть два ключевых игрока в лице Бэма и Тайлера», – заявил Райли.
«Хит» нацелены на усиление составе в межсезонье-2023 и пытаются заполучить звезду. По слухам, 23-летний Хирро может стать частью компенсации в случае крупной сделки.
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