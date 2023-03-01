Джимми Батлер о шансах «Майами» на титул: «Нам просто нужно со всем разобраться»

Теги Майами НБА Джимми Батлер Бэм Адебайо Тайлер Хирро Баскетбол

Звездный форвард «Хит» Джимми Батлер оценил текущее положение дел в команде, отдельно выделив прогресс центрового Бэма Адебайо и защитника Тайлера Хирро.

«Честно говоря, смотрю на их карьеры ‒ и вижу себя. Они поняли, что к чему. Они осознали свое место в лиге. Они постоянно доказывают, что их место ‒ здесь. Мало того, они становились лучше с каждым годом, и они будут продолжать становиться лучше с каждым годом. И не успеешь оглянуться, как мы все вместе выиграем чемпионат, потому что я не собираюсь никуда уходить. Тайлер не собирается никуда уходить. Бэм не собирается никуда уходить, так что нам осталось просто разобраться», ‒ рассказал Джимми.

Батлер уже доходил с «Майами» до финала НБА в 2020-м году, но потерпел поражение от «Лейкерс» (2-4).

Дедлайн на обмены давно прошел, но баскетболисты все еще меняют клубы. Выкупы – последняя надежда претендентов на титул

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3 комментария

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Tim Timson
Батлер бариста стендапер))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tim Timson
Ответ Лютик
Данкан Робинсон тоже не со играется никуда уходить)
))) убил
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лютик
Данкан Робинсон тоже не со играется никуда уходить)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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