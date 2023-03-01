Звездный форвард «Хит» оценил текущее положение дел в команде, отдельно выделив прогресс центрового и защитника .

«Честно говоря, смотрю на их карьеры ‒ и вижу себя. Они поняли, что к чему. Они осознали свое место в лиге. Они постоянно доказывают, что их место ‒ здесь. Мало того, они становились лучше с каждым годом, и они будут продолжать становиться лучше с каждым годом. И не успеешь оглянуться, как мы все вместе выиграем чемпионат, потому что я не собираюсь никуда уходить. Тайлер не собирается никуда уходить. Бэм не собирается никуда уходить, так что нам осталось просто разобраться», ‒ рассказал Джимми.

Батлер уже доходил с « » до финала в 2020-м году, но потерпел поражение от «Лейкерс» (2-4).

Дедлайн на обмены давно прошел, но баскетболисты все еще меняют клубы. Выкупы – последняя надежда претендентов на титул