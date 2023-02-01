Джимми Батлер: «Мы должны выиграть чемпионат вместе с Тайлером Хирро и Бэмом Адебайо»

Теги Майами НБА Джимми Батлер Бэм Адебайо Тайлер Хирро Баскетбол

Форвард «Майами» Джимми Батлер заявил, что удовлетворен прогрессом более молодых одноклубников Тайлера Хирро и Бэма Адебайо.

«Честно говоря, я вижу себя в этих парнях. Они научились хорошо выступать в НБА и постоянно доказывают это. Более того, они добивались прогресса год за годом и будут становиться только лучше. Я не планирую никуда уходить. Тайлер и Бэм тоже не собираются никуда уходить. Мы должны выиграть чемпионат вместе, так что нам придется во всем разобраться», – сказал Батлер.

«Хит» с результатом 29-23 идут на шестом месте в Восточной конференции. Хирро набирает 20,2 очка, 5,8 подбора и 4,3 передачи в среднем за матч. Показатели Адебайо составляют 21,4 очка, 10 подборов, 3,1 передачи и 1,2 перехвата.

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4 комментария

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Tim Timson
Ответ Bunyod Turgunov
А что он должен был сказать на счёт партнёров по команде?
Правду всегда нужно говорить правду))
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Epicman
Ага, выиграть с хиро можно разве что путёвку в плей ин))
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Bunyod Turgunov
Ответ Tim Timson
Забыл сказать выиграть 10й для Райли и ещё больше забыл, что он сам не знает как выигрывать))
А что он должен был сказать на счёт партнёров по команде?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tim Timson
Забыл сказать выиграть 10й для Райли и ещё больше забыл, что он сам не знает как выигрывать))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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