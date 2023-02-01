Джимми Батлер: «Мы должны выиграть чемпионат вместе с Тайлером Хирро и Бэмом Адебайо»

Форвард « » заявил, что удовлетворен прогрессом более молодых одноклубников и .

«Честно говоря, я вижу себя в этих парнях. Они научились хорошо выступать в НБА и постоянно доказывают это. Более того, они добивались прогресса год за годом и будут становиться только лучше. Я не планирую никуда уходить. Тайлер и Бэм тоже не собираются никуда уходить. Мы должны выиграть чемпионат вместе, так что нам придется во всем разобраться», – сказал Батлер.

«Хит» с результатом 29-23 идут на шестом месте в Восточной конференции. Хирро набирает 20,2 очка, 5,8 подбора и 4,3 передачи в среднем за матч. Показатели Адебайо составляют 21,4 очка, 10 подборов, 3,1 передачи и 1,2 перехвата.

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