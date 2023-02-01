Шэмс Чарания: «Бэм Адебайо должен попасть на Матч всех звезд. Благодаря ему «Хит» держатся на плаву»

Инсайдер НБА Шэмс Чарания отметил влияние лидеров « » на перспективы команды в нынешнем сезоне.

«Ключевой фактор для «Хит» – это травмы. Когда Джимми Батлер в строю, команда играет совсем по-другому. Когда Батлера нет, его заменяет и они играют хуже. Очевидно, им нужен Джимми, чтобы конкурировать за победу на Востоке.

Но посмотрите на . Нужно отдать ему должное. На мой взгляд, он должен попасть на всех звезд. Благодаря ему «Хит» держатся на плаву. Они борются не за место в плей-ин, а за то, чтобы получить преимущество своей площадки», – заявил Чарания.

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