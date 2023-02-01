Шэмс Чарания: «Бэм Адебайо должен попасть на Матч всех звезд. Благодаря ему «Хит» держатся на плаву»

Теги Майами НБА Матч всех звезд НБА Джимми Батлер Бэм Адебайо Шэмс Чарания Тайлер Хирро Баскетбол

Инсайдер НБА Шэмс Чарания отметил влияние лидеров «Майами» на перспективы команды в нынешнем сезоне.

«Ключевой фактор для «Хит» – это травмы. Когда Джимми Батлер в строю, команда играет совсем по-другому. Когда Батлера нет, его заменяет Тайлер Хирро и они играют хуже. Очевидно, им нужен Джимми, чтобы конкурировать за победу на Востоке.

Но посмотрите на Бэма Адебайо. Нужно отдать ему должное. На мой взгляд, он должен попасть на Матч всех звезд. Благодаря ему «Хит» держатся на плаву. Они борются не за место в плей-ин, а за то, чтобы получить преимущество своей площадки», – заявил Чарания.

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4 комментария

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Be1983kot18leta@gmail.com
Да не должен Бэм попасть ,если Эмбид у которого больше всего очков за игру не попал в старт
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Evgeniy 72
Хит держатся на плаву только благодаря судейкам. Я далеко не все игры Майами видел, но как минимум три игры из семи просмотренных - судейские победы. Не просматривал против Кавс, но гости из Майами в очередной раз пробили гораздо больше штрафных, чем хозяева, что уже подозрительно. Но эту игру не смотрел, по другим видно, что Хит тащат.
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Tim Timson
Да будет он на матче. Обязательно или выберут или доберут, когда кто сломается. Но делать там ему нечего. МВЗ это не его формат. Так что Шэмс отработал)
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Лиллард унижатель!
Не, ну если даже кливлендский микрофон в том году поехал. То Бэм обязан быть.
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