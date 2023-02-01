Шэмс Чарания: «Бэм Адебайо должен попасть на Матч всех звезд. Благодаря ему «Хит» держатся на плаву»
Инсайдер НБА Шэмс Чарания отметил влияние лидеров «Майами» на перспективы команды в нынешнем сезоне.
«Ключевой фактор для «Хит» – это травмы. Когда Джимми Батлер в строю, команда играет совсем по-другому. Когда Батлера нет, его заменяет Тайлер Хирро и они играют хуже. Очевидно, им нужен Джимми, чтобы конкурировать за победу на Востоке.
Но посмотрите на Бэма Адебайо. Нужно отдать ему должное. На мой взгляд, он должен попасть на Матч всех звезд. Благодаря ему «Хит» держатся на плаву. Они борются не за место в плей-ин, а за то, чтобы получить преимущество своей площадки», – заявил Чарания.
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