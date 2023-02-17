Пэт Райли: «Хочу, чтобы Адебайо выступал за «Хит» так же долго, как Моурнинг, Уэйд и Хаслем»
Президент «Майами» Пэт Райли сравнил форварда Бэма Адебайо с прославленными игроками клуба.
«Нам повезло, что он оказался здесь. Я помню Алонзо Моурнинга, который являлся лицом клуба. Затем были Дуэйн Уэйд и Юдонис Хаслем. Теперь у нас есть Бэм. Хочу, чтобы он выступал за нашу команду так же долго. Надеюсь, Бэм проведет всю карьеру здесь», – заявил Райли.
В нынешнем сезоне Адебайо был выбран в число участников Матча всех звезд НБА. Он набирает 21,6 очка, 10 подборов, 3,3 передачи и 1,2 перехвата в среднем за матч.
Последний боевой Матч звезд НБА прошел в 2001-м. Айверсон бухал три дня, а потом сражался с Западом, предрассудками и травмами
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