Кевин Олли станет ассистентом главного тренера «Бруклина»

будет назначен ассистентом главного тренера « » Жака Вона, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

50-летний специалист является бывшим игроком , который провел в лиге 13 сезонов (1997-2010).

В 2014 году Олли в качестве тренера привел команду университета Коннектикут к победе в чемпионате NCAA. С 2021 года он работал в профессиональной лиге для молодых игроков Overtime Elite.

Олли был одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Детройта». Клуб сделал выбор в пользу Монти Уильямса.

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