Кевин Олли станет ассистентом главного тренера «Бруклина»

Теги Бруклин Кевин Олли Жак Вон НБА Баскетбол

Кевин Олли будет назначен ассистентом главного тренера «Бруклина» Жака Вона, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

50-летний специалист является бывшим игроком НБА, который провел в лиге 13 сезонов (1997-2010).

В 2014 году Олли в качестве тренера привел команду университета Коннектикут к победе в чемпионате NCAA. С 2021 года он работал в профессиональной лиге для молодых игроков Overtime Elite.

Олли был одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Детройта». Клуб сделал выбор в пользу Монти Уильямса.

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