Кевин Олли станет ассистентом главного тренера «Бруклина»
Кевин Олли будет назначен ассистентом главного тренера «Бруклина» Жака Вона, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
50-летний специалист является бывшим игроком НБА, который провел в лиге 13 сезонов (1997-2010).
В 2014 году Олли в качестве тренера привел команду университета Коннектикут к победе в чемпионате NCAA. С 2021 года он работал в профессиональной лиге для молодых игроков Overtime Elite.
Олли был одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Детройта». Клуб сделал выбор в пользу Монти Уильямса.
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