Несколько команд НБА заинтересованы в услугах Джеймса Боррего в качестве помощника главного тренера
Несколько команд лиги заинтересованы в услугах бывшего главного тренера «Шарлотт» Джеймса Боррего.
«Боррего вызывает интерес со стороны нескольких команд, желающих подписать его в качестве помощника главного тренера. Источники сообщают, что с ним уже связывался «Новый Орлеан» и «Даллас».
Другие команды (предположительно «Хьюстон» и «Бруклин») также, как говорят, проявляют интерес в услугах специалиста. Новый главный тренер «Рокетс» Име Удока и главный тренер «Нетс» Жак Вон ранее работали с Боррего», – сообщает инсайдер Марк Стейн.
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