Несколько команд НБА заинтересованы в услугах Джеймса Боррего в качестве помощника главного тренера

Несколько команд лиги заинтересованы в услугах бывшего главного тренера «Шарлотт» .

«Боррего вызывает интерес со стороны нескольких команд, желающих подписать его в качестве помощника главного тренера. Источники сообщают, что с ним уже связывался « » и « ».

Другие команды (предположительно « » и « ») также, как говорят, проявляют интерес в услугах специалиста. Новый главный тренер «Рокетс» Име Удока и главный тренер «Нетс» Жак Вон ранее работали с Боррего», – сообщает инсайдер Марк Стейн.

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