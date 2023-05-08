Несколько команд НБА заинтересованы в услугах Джеймса Боррего в качестве помощника главного тренера

Теги Даллас Хьюстон Бруклин Новый Орлеан Име Удока Жак Вон НБА Джеймс Боррего Баскетбол

Несколько команд лиги заинтересованы в услугах бывшего главного тренера «Шарлотт» Джеймса Боррего.

«Боррего вызывает интерес со стороны нескольких команд, желающих подписать его в качестве помощника главного тренера. Источники сообщают, что с ним уже связывался «Новый Орлеан» и «Даллас».

Другие команды (предположительно «Хьюстон» и «Бруклин») также, как говорят, проявляют интерес в услугах специалиста. Новый главный тренер «Рокетс» Име Удока и главный тренер «Нетс» Жак Вон ранее работали с Боррего», – сообщает инсайдер Марк Стейн.

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