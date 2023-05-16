Джей Эрнандес вошел в тренерский штаб «Бруклина»

Теги Шарлотт Бруклин Жак Вон НБА Баскетбол

«Бруклин» взял на работу Джея Эрнандеса в качестве ассистента главного тренера Жака Вона, сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.

Эрнандес работает в лиге уже девять лет.

Предыдущие пять сезонов специалист провел в тренерском штабе «Шарлотт». До этого он работал в «Орландо», в том числе тренером по развитию игроков под руководством Жака Вона.

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