Джей Эрнандес вошел в тренерский штаб «Бруклина»

« » взял на работу Джея Эрнандеса в качестве ассистента главного тренера Жака Вона, сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.

Эрнандес работает в лиге уже девять лет.

Предыдущие пять сезонов специалист провел в тренерском штабе « ». До этого он работал в «Орландо», в том числе тренером по развитию игроков под руководством Жака Вона.

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