Джей Эрнандес вошел в тренерский штаб «Бруклина»
«Бруклин» взял на работу Джея Эрнандеса в качестве ассистента главного тренера Жака Вона, сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.
Эрнандес работает в лиге уже девять лет.
Предыдущие пять сезонов специалист провел в тренерском штабе «Шарлотт». До этого он работал в «Орландо», в том числе тренером по развитию игроков под руководством Жака Вона.
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