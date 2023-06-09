Кори Винсон будет ассистентом главного тренера «Бруклина»

Теги Бруклин Финикс Жак Вон НБА Микэл Бриджес Кэмерон Джонсон Баскетбол

Кори Винсон будет ассистентом главного тренера «Бруклина» Жака Вона.

Об этом Винсон объявил на своей странице LinkedIn.

В октябре 2020 года он стал видеоокординатором и специалистом по развитию игроков в «Финиксе».

В феврале Микэл Бриджес и Кэм Джонсон, с которыми работал Винсон, перешли в «Нетс» в рамках обмена Кевина Дюрэнта.

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