Кори Винсон будет ассистентом главного тренера «Бруклина»
Кори Винсон будет ассистентом главного тренера «Бруклина» Жака Вона.
Об этом Винсон объявил на своей странице LinkedIn.
В октябре 2020 года он стал видеоокординатором и специалистом по развитию игроков в «Финиксе».
В феврале Микэл Бриджес и Кэм Джонсон, с которыми работал Винсон, перешли в «Нетс» в рамках обмена Кевина Дюрэнта.
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