Кори Винсон будет ассистентом главного тренера «Бруклина»

Кори Винсон будет ассистентом главного тренера « » Жака Вона.

Об этом Винсон объявил на своей странице LinkedIn.

В октябре 2020 года он стал видеоокординатором и специалистом по развитию игроков в « ».

В феврале и , с которыми работал Винсон, перешли в «Нетс» в рамках обмена Кевина Дюрэнта.

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