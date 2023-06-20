Гэри Трент воспользуется опцией на 18,5 млн и останется в «Торонто»

Теги переходы Торонто НБА Гэри Трент-младший Баскетбол

Атакующий защитник «Торонто» Гэри Трент-младший воспользуется опцией продления контракта на сезон-2023/24 стоимостью 18,5 миллиона долларов, сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

Трент хочет остаться в «Рэпторс», стороны будут работать над более долгосрочной сделкой.

Защитник выступает за «Торонто» с 2021 года. В прошедшем сезоне он набирал 17,4 очка в среднем за матч при 43,3% с игры и 36,9% из-за дуги.

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2 комментария

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dato akhaladze
Так то последний маленький в команде походу
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Артур Артур
Вроде обменять хотели, а теперь думают оставить
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