Гэри Трент воспользуется опцией на 18,5 млн и останется в «Торонто»

Атакующий защитник «Торонто» воспользуется опцией продления контракта на сезон-2023/24 стоимостью 18,5 миллиона долларов, сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

Трент хочет остаться в «Рэпторс», стороны будут работать над более долгосрочной сделкой.

Защитник выступает за « » с 2021 года. В прошедшем сезоне он набирал 17,4 очка в среднем за матч при 43,3% с игры и 36,9% из-за дуги.

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