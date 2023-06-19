«Торонто» не желает расставаться с О Джи Ануноби

Теги Торонто НБА О Джи Ануноби Марк Стейн Баскетбол

«Торонто» не хочет расставаться с форвардом О Джи Ануноби, передает инсайдер Марк Стейн.

«Позицию «Рэпторс» в отношении обмена О Джи Ануноби, описанную одной из команд, заинтересованных в его приобретении, можно охарактеризовать как «сильное нежелание».

Ануноби вызывает массу интереса со стороны, как это было в прошлом году и в феврале, но все пока что говорит о том, что «Торонто» по-прежнему не хочет расставаться с двусторонним форвардом», – пишет Стейн в своем блоге.

В прошедшем сезоне-2022/23 25-летний форвард набирал в среднем 16,8 очка и 5 подборов, реализуя 47,6% с игры и 38,7% из-за дуги.

 Громкий переход в НБА – в «Финиксе» еще одна звезда! Все об обмене Брэдли Била

Анализ финала НБА через типы владений

Чемпионство «Денвера» – триумф духа Джамала Мюррэя. Через тренировки в стиле фильмов про кунг-фу, разрыв «крестов» и пренебрежение

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
Торонто торгуется как барыга неопытный, два года.. в дедлайн скинет за мешок)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
betwriver
Масаи, похоже, не собирается отпускать и Скотти Барнса и О Джи Ануноби. Думаю, что он мечтает вокруг них развивать команду дальше. Про Сиакама не уверен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий