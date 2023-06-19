«Торонто» не желает расставаться с О Джи Ануноби
«Торонто» не хочет расставаться с форвардом О Джи Ануноби, передает инсайдер Марк Стейн.
«Позицию «Рэпторс» в отношении обмена О Джи Ануноби, описанную одной из команд, заинтересованных в его приобретении, можно охарактеризовать как «сильное нежелание».
Ануноби вызывает массу интереса со стороны, как это было в прошлом году и в феврале, но все пока что говорит о том, что «Торонто» по-прежнему не хочет расставаться с двусторонним форвардом», – пишет Стейн в своем блоге.
В прошедшем сезоне-2022/23 25-летний форвард набирал в среднем 16,8 очка и 5 подборов, реализуя 47,6% с игры и 38,7% из-за дуги.
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