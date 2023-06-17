«Атланта» может обменять любого игрока, кроме Трэя Янга. Клуб интересуется Паскалем Сиакамом

Теги возможные переходы Атланта Торонто НБА Паскаль Сиакам Трэй Янг Баскетбол

По информации журналиста Джейка Фишера из Yahoo Sports, только разыгрывающий Трэй Янг имеет хорошие шансы избежать обмена из «Атланты» в это межсезонье.

Любой другой игрок «Хоукс» может стать частью сделок. Отмечается, что клуб проявляет интерес к форварду «Торонто» Паскалю Сиакаму.

Сиакам, как ожидается, перейдет в другую команду только за крупную компенсацию. В минувшем сезоне НБА он набирал 24,2 очка, 5,8 передачи и 7,8 подбора в среднем за игру.

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