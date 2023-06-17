«Атланта» может обменять любого игрока, кроме Трэя Янга. Клуб интересуется Паскалем Сиакамом

По информации журналиста Джейка Фишера из Yahoo Sports, только разыгрывающий имеет хорошие шансы избежать обмена из «Атланты» в это межсезонье.

Любой другой игрок «Хоукс» может стать частью сделок. Отмечается, что клуб проявляет интерес к форварду « » Паскалю Сиакаму.

Сиакам, как ожидается, перейдет в другую команду только за крупную компенсацию. В минувшем сезоне он набирал 24,2 очка, 5,8 передачи и 7,8 подбора в среднем за игру.

💫 «Джордан – это что-то космическое, а Йокич – земное». Сергей Белоголовцев о величии Йокича

Как Йокич оказался 41-м на драфте?! Вместо его выбора показали рекламу буррито😳