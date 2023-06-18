Ожидается, что Фред Ванвлит будет получать более 30 миллионов долларов в год
По мнению руководителей клубов НБА, свободный агент Фред Ванвлит (29 лет, 183 см) этим летом подпишет контракт с зарплатой более 30 миллионов долларов в год, сообщает HoopsHype.
После 7 сезонов за «Торонто» Ванвлит отказался от опции на сезон-2023/24 в размере 22,8 млн долларов и вышел на рынок свободных агентов. Игрок может перейти в другой клуб, а также не исключает возможности подписания нового контракта с «Рэпторс». Серьезный интерес к защитнику проявляет «Хьюстон».
29-летний разыгрывающий в прошедшем сезоне набирал в среднем 19,3 очка и 7,2 передачи, реализуя 39,3% бросков с игры и 34,2% из-за дуги.
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