«Портленд» не смог договориться с «Торонто» по Сиакаму или Ануноби, собирается выбирать на драфте под 3-м номером (Sports Illustrated)
«Портленд» ищет возможности для усиления в текущее межсезонье.
По информации журналиста Sports Illustrated Криса Мэнникса, «Портленд» вел переговоры с «Торонто» по форвардам Паскалю Сиакаму и О Джи Ануноби.
Организации не смогли договориться, и в данный момент «Блэйзерс» отказались от идеи обмена 3-го пика предстоящего драфта, приняв решение выбрать одного из «проспектов»: Скута Хендерсона или Брэндона Миллера.
Сообщалось, что если «Портленд» не сможет усилиться с помощью 3-го пика, разыгрывающий Дэмиан Лиллард, скорее всего, запросит обмен.
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Ну может оно и к лучшему. Оставляйте пик и развивайте Скута/Миллера рядом с Шарпом.
Дэйма на обмен (желательно в "Бруклин").
Саймонса на выход, Нуркича на свалку.
Как-то так. )