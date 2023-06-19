«Портленд» не смог договориться с «Торонто» по Сиакаму или Ануноби, собирается выбирать на драфте под 3-м номером (Sports Illustrated)

«Портленд» ищет возможности для усиления в текущее межсезонье.

По информации журналиста Sports Illustrated Криса Мэнникса, «Портленд» вел переговоры с « » по форвардам Паскалю Сиакаму и .

Организации не смогли договориться, и в данный момент «Блэйзерс» отказались от идеи обмена 3-го пика предстоящего драфта, приняв решение выбрать одного из «проспектов»: или Брэндона Миллера.

Сообщалось, что если « » не сможет усилиться с помощью 3-го пика, разыгрывающий Дэмиан Лиллард, скорее всего, запросит обмен.

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