«Портленд» не смог договориться с «Торонто» по Сиакаму или Ануноби, собирается выбирать на драфте под 3-м номером (Sports Illustrated)

Теги Портленд Торонто НБА Дэмиан Лиллард Паскаль Сиакам О Джи Ануноби Скут Хендерсон Брэндон Миллер Баскетбол

«Портленд» ищет возможности для усиления в текущее межсезонье.

По информации журналиста Sports Illustrated Криса Мэнникса, «Портленд» вел переговоры с «Торонто» по форвардам Паскалю Сиакаму и О Джи Ануноби.

Организации не смогли договориться, и в данный момент «Блэйзерс» отказались от идеи обмена 3-го пика предстоящего драфта, приняв решение выбрать одного из «проспектов»: Скута Хендерсона или Брэндона Миллера.

Сообщалось, что если «Портленд» не сможет усилиться с помощью 3-го пика, разыгрывающий Дэмиан Лиллард, скорее всего, запросит обмен.

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2 комментария

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betwriver
Нуу. Таким образом - если это правда - то в моменте, Лиллард, скорее всего запросит обмен (в Маями?) и Портленд уходит в перестройку. Хотя, вполне возможно, что этот и подобные вбросы только для торговли и улучшения переговорных позиций сторон.
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Ryan T.
"Рэпторз" фееричные конечно.
Ну может оно и к лучшему. Оставляйте пик и развивайте Скута/Миллера рядом с Шарпом.
Дэйма на обмен (желательно в "Бруклин").
Саймонса на выход, Нуркича на свалку.
Как-то так. )
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