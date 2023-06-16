Карл-Энтони Таунс считает выход команды в плей-офф-2022 «более особенным», чем победное выступление «Денвера» в этом году

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс выразил спорное мнение в подкасте экс-одноклубника Патрика Беверли.

Таунс считает выход команды в плей-офф-2022 через плей-ин «более особенным» по сравнению с победным выступлением «Денвера» в этом году.

Карл-Энтони объяснил это тем, что «Вулвз» во время их прорыва не хватало сыгранности, в то время как «Наггетс» давно играют вместе и их успех закономерен.

«То, что мы сделали в «Миннесоте» было более особенным. Потому что, ну сколько там у нас было времени на то, чтобы со всем разобраться? Мало, но мы это сделали. И все, включая прессу, приняли нас. У нас был образ. У нас был узнаваемый стиль. Когда человек приезжал в Миннесоту, то видел, что наша команда в гуще событий. Все знали, что могут получить от нас, что могут увидеть в нашем исполнении. Все знали, что мы будем биться. И мы осуществили все это очень быстро. Подумайте об этом. А сколько было времени у «Денвера»... четыре года? Мы сделали это за четыре месяца.

Я играл против них в этом плей-офф. Они рассказывали нам наши комбинации. Они даже не разговаривали между собой. Мяч просто попадал в какую-то область, а человек как бы случайно оказывался там. Я такой: «Да как это возможно?» – заявил Таунс.

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5 комментариев

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оле - топ юрген - клоп
🤡
+3
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+3
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pele_kan
2 клоуна в собственной вселенной какой-то живут
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xLevitanx
Как же далёк он от чемпионства
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Диетолог Зайона Уильямсона
Этому столику больше не наливать
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betwriver
"Они рассказывали нам наши комбинации. Они даже не разговаривали между собой. Мяч просто попадал в какую-то область, а человек просто случайно оказывался там." То есть тренерский штаб Денвера во главе с Мэлоуном все-таки не зря свой хлеб ест. Подготовили на Миннесоту. Хотя от команды с Эдвардсом, Таунсом, Гобером в составе можно было ждать бОльшего в прошедшем сезоне.
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