Центровой «Миннесоты» выразил спорное мнение в подкасте экс-одноклубника Патрика Беверли.

Таунс считает выход команды в плей-офф-2022 через плей-ин «более особенным» по сравнению с победным выступлением « » в этом году.

Карл-Энтони объяснил это тем, что «Вулвз» во время их прорыва не хватало сыгранности, в то время как «Наггетс» давно играют вместе и их успех закономерен.

«То, что мы сделали в «Миннесоте» было более особенным. Потому что, ну сколько там у нас было времени на то, чтобы со всем разобраться? Мало, но мы это сделали. И все, включая прессу, приняли нас. У нас был образ. У нас был узнаваемый стиль. Когда человек приезжал в Миннесоту, то видел, что наша команда в гуще событий. Все знали, что могут получить от нас, что могут увидеть в нашем исполнении. Все знали, что мы будем биться. И мы осуществили все это очень быстро. Подумайте об этом. А сколько было времени у «Денвера»... четыре года? Мы сделали это за четыре месяца.

Я играл против них в этом плей-офф. Они рассказывали нам наши комбинации. Они даже не разговаривали между собой. Мяч просто попадал в какую-то область, а человек как бы случайно оказывался там. Я такой: «Да как это возможно?» – заявил Таунс.

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