Центровой «Миннесоты» Наз Рид обозначил свои намерения на межсезонье, когда он станет ограниченно свободным агентом.

«Определенно хотелось бы остаться в «Миннесоте», но все это бизнес. Все должно сложиться так, чтобы обе стороны были удовлетворены», – заявил Рид.

Средние показатели 23-летнего в сезоне-22/23 составили 11,5 очка, 4,9 подбора и 1,1 передачи.

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