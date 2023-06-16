Наз Рид: «Хотелось бы остаться в «Миннесоте», но все это бизнес»
Центровой «Миннесоты» Наз Рид обозначил свои намерения на межсезонье, когда он станет ограниченно свободным агентом.
«Определенно хотелось бы остаться в «Миннесоте», но все это бизнес. Все должно сложиться так, чтобы обе стороны были удовлетворены», – заявил Рид.
Средние показатели 23-летнего Рида в сезоне-22/23 составили 11,5 очка, 4,9 подбора и 1,1 передачи.
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