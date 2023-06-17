Гилберт Аренас о Карле-Энтони Таунсе: «Надеюсь, я не был таким сумасшедшим, когда играл»

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас высмеял Карла-Энтони Таунса («Миннесота») за слова «Когда моя карьера подойдет к концу, люди скажут, что я изменил баскетбол».

«Он не сделал ничего, чтобы выделиться. На какой позиции он играет? Изменил игру? Дирка нет? Он даже не может сказать, что он лучше, чем ! Подождите, он ведь даже не лучший тяжелый форвард в истории «Тимбервулвз». , Кевин Лав, и только потом он.

Надеюсь, я не был таким сумасшедшим, когда играл», – сказал Аренас.

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