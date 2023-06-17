Гилберт Аренас о Карле-Энтони Таунсе: «Надеюсь, я не был таким сумасшедшим, когда играл»

Теги Миннесота Кевин Гарнетт НБА Гилберт Аренас Кевин Лав Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас высмеял Карла-Энтони Таунса («Миннесота») за слова «Когда моя карьера подойдет к концу, люди скажут, что я изменил баскетбол».

«Он не сделал ничего, чтобы выделиться. На какой позиции он играет? Изменил игру? Дирка нет? Он даже не может сказать, что он лучше, чем Кевин Лав! Подождите, он ведь даже не лучший тяжелый форвард в истории «Тимбервулвз». Кевин Гарнетт, Кевин Лав, и только потом он.

Надеюсь, я не был таким сумасшедшим, когда играл», – сказал Аренас.

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2 комментария

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kolyan#15
Панчлайн !
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+9
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гилберт
Джи конечно иногда голову включает.
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