«Портленд» готовится сделать «Майами» предложение по Бэму Адебайо
«Портленд» готовится сделать «Майами» привлекательное предложение по центровому Бэму Адебайо (25 лет, 206 см), сообщает Yahoo! Sports со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски сообщил, что «Блэйзерс» продолжают искать варианты обмена 3-го пика драфта-2023 на игрока звездного уровня.
Согласно сообщению Yahoo! Sports, «Блэйзерс» не расстанутся с 3-м пиком, если не получат взамен одного из высококлассных игроков, на которых они нацелились.
В прошедшем сезоне Адебайо набирал 20,1 очка, 9,3 подбора, 3,2 передачи, 1,2 перехвата и 0,8 блок-шота в среднем за матч.
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Хит: Не вопрос. Нахрена нам этот Адебайо, победы, плейоффы, финалы? Вон еще бездаря этого, Батлера, забирайте.
Ну или они просто все бухие там в Портленде
Вообще свой третий пик Портленду надо пристраивать в Чикаго или Торонто. Те явно собираются в перестройку. КАТ и Зайон варианты тоже интересные. Последний поход Лилларда будет веселым
Но это все такое себе.