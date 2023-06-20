«Портленд» готовится сделать «Майами» предложение по Бэму Адебайо

« » готовится сделать « » привлекательное предложение по центровому (25 лет, 206 см), сообщает Yahoo! Sports со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски сообщил, что «Блэйзерс» продолжают искать варианты обмена 3-го пика драфта-2023 на игрока звездного уровня.

Согласно сообщению Yahoo! Sports, «Блэйзерс» не расстанутся с 3-м пиком, если не получат взамен одного из высококлассных игроков, на которых они нацелились.

В прошедшем сезоне Адебайо набирал 20,1 очка, 9,3 подбора, 3,2 передачи, 1,2 перехвата и 0,8 блок-шота в среднем за матч.

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