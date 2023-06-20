«Портленд» готовится сделать «Майами» предложение по Бэму Адебайо

Теги возможные переходы Майами Портленд НБА Бэм Адебайо Баскетбол

«Портленд» готовится сделать «Майами» привлекательное предложение по центровому Бэму Адебайо (25 лет, 206 см), сообщает Yahoo! Sports со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски сообщил, что «Блэйзерс» продолжают искать варианты обмена 3-го пика драфта-2023 на игрока звездного уровня.

Согласно сообщению Yahoo! Sports, «Блэйзерс» не расстанутся с 3-м пиком, если не получат взамен одного из высококлассных игроков, на которых они нацелились.

В прошедшем сезоне Адебайо набирал 20,1 очка, 9,3 подбора, 3,2 передачи, 1,2 перехвата и 0,8 блок-шота в среднем за матч.

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19 комментариев

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Максим Макеев
да щас «отдадут»
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Maturmalai
Портленд: А дайте нам Адебайо.
Хит: Не вопрос. Нахрена нам этот Адебайо, победы, плейоффы, финалы? Вон еще бездаря этого, Батлера, забирайте.
+14
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namankey
Ответ AEZAKMI228
Мне кажется портленд пыль в глаза пускают с этим пиком. Не будут обменивать его
Создают видимость работы. Бэм сейчас практически не меняемый ни на какой пакет.
Ну или они просто все бухие там в Портленде
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fhneh
Для Майами Бэм как актив даже поценнее Батлера будет. Все же Джимми к началу следующего сезона будет уже 34. А поскольку в перестройку Майами не собирается - сделка в общем-то невозможна.
Вообще свой третий пик Портленду надо пристраивать в Чикаго или Торонто. Те явно собираются в перестройку. КАТ и Зайон варианты тоже интересные. Последний поход Лилларда будет веселым
+4
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Daishi
Тупиковый варик для обоих. Хит нужен Лиллард, но без потери Бамонте, а Портленду не нужен Бэм с потерей Лилларда..))
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pele_kan
думаю в Хит не дураки сидят, чтобы Бэма отдавать
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noke
Бэм - один из лучших активов в лиге. Думаю, что он практически полностью неприкосновенный.
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Батя ивана
Бэм после такого плей-офф стоит гораздо больше 3го пика. Бесконечное количество слухов про Дейма и этот несчастный 3ий пик
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AEZAKMI228
Мне кажется портленд пыль в глаза пускают с этим пиком. Не будут обменивать его
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чсв уолла
Ща Винсента вместе Адебайо упакуют им, всё-таки против Йокича в финале защищался
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Tim Timson
Портленд наносит ответный удар)
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Ocelot
Адебайо на Лилларда? минусовый для Майами обмен
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Дэвид_Мойес
Портленд сейчас как будто в суперпозиции находится. В одной вселенной они уходят в перестройку и стараются стрясти у Хит побольше пиков за Лилларда, а в другой собирают звезд и предлагают третий пик за Адебайо.
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Дмитрий Белов
И чего будет делать Майами с этим пиком, потеряв единственного адекватного большого ? Нуркича или Юбанкса они тоже не дадут...
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Birdman NBA
Ответ Аркадий Байдерин
Единственный нормальный актив за Лилларда. Хирро и низкие пики портленд не заинтересуют
хех, так они не Лилларда на Адебайо менять собрались, а третий пик
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Swhat
Ответ Аркадий Байдерин
Единственный нормальный актив за Лилларда. Хирро и низкие пики портленд не заинтересуют
Портленд хочет Адебайо к себе
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Forza
Ответ Аркадий Байдерин
Единственный нормальный актив за Лилларда. Хирро и низкие пики портленд не заинтересуют
Так они не Лилларда хотят за Адебайо отдать, а 3-й пик драфта. Но я не понимаю кем Бема Майами заменять будут. Я могу поверить в это, только в виде лютой четырехсторонки, где будут фигурировать кто то из четверки: Тернер, Эйтон, Зайон, КАТ. И Майами будет отдавать ещё кого то типо Хиро, Робинсона, или Лаури.

Но это все такое себе.
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Аркадий Байдерин
Ответ Daishi
Тупиковый варик для обоих. Хит нужен Лиллард, но без потери Бамонте, а Портленду не нужен Бэм с потерей Лилларда..))
Абсолютно согласен
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