Шэмс Чарания: «Лиллард хочет остаться в «Портленде»

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания рассказал, что Дэмиан Лиллард пока не намерен покидать « » и верит в способность организации усилить состав.

«В данный момент все в руках «Блэйзерс». оставил все на усмотрение организации. Он хочет остаться в команде, хочет, чтобы она усилилась.

У них есть 3-й и 23-й пики, готовы обменять : вопрос в том, что они смогут за это получить. Если все завершится успехом, Лиллард останется в команде», – сказал Чарания в эфире Pat McAfee Show.

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