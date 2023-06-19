Шэмс Чарания: «Лиллард хочет остаться в «Портленде»

Теги Портленд НБА Дэмиан Лиллард Шэмс Чарания Анферни Саймонс Баскетбол

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания рассказал, что Дэмиан Лиллард пока не намерен покидать «Портленд» и верит в способность организации усилить состав.

«В данный момент все в руках «Блэйзерс». Дэмиан Лиллард оставил все на усмотрение организации. Он хочет остаться в команде, хочет, чтобы она усилилась.

У них есть 3-й и 23-й пики, готовы обменять Анферни Саймонса: вопрос в том, что они смогут за это получить. Если все завершится успехом, Лиллард останется в команде», – сказал Чарания в эфире Pat McAfee Show.

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