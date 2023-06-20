Обозреватель Лоу Мюррэй: «Переход Пола в «Клипперс» может подтолкнуть Уэстбрука к варианту с другой командой, но с какой?»

Теги Чикаго Клипперс Лейкерс Майами Крис Пол Финикс Портленд НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Обозреватель The Athletic Лоу Мюррэй оценил ситуацию разыгрывающего «Клипперс» Расселла Уэстбрука на фоне возможного обмена в клуб Криса Пола.

Уэстбрук летом станет свободным агентом, но, как предполагалось, он собирался продлить контракт с калифорнийцами. Переход Пола может повлиять на планы Расселла.

«Уэстбрук серьезно рассматривал вариант с возвращением в «Клипперс» на чуть большую сумму, чем ветеранский минимум, но источники рассказали, что это было до того, как интерес клуба к Крису Полу достиг нынешней высокой степени.

Обмен Пола, несомненно, повлиял бы на роль Уэстбрука в команде. Это может подтолкнуть Расселла к поиску других команд, но неясно, с кем «Клипперс» будут соперничать за его услуги. «Чикаго»? «Майами»? «Портленд»? Мы понимаем, что «Лейкерс» и «Санз» с Фрэнком Фогелем в этом списке нет», – информирует Мюррэй.

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2 комментария

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ivan petrov
Майами.
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гайка и болт
Валерий, зачем же фамилию тренера коверкать? Часть вторая)
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