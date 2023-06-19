Джеймс Томпсон стал игроком «Самары»

Теги переходы Дражен Анзулович Енисей Единая лига ВТБ Самара Джеймс Томпсон Баскетбол

Бывший центровой «Енисея» Джеймс Томпсон (28 лет, 208 см) продолжит карьеру в «Самаре».

Соглашение с игроком подписано сроком на один сезон.

Томпсон переехал в Россию в декабре 2021 года, заключив с «Енисеем» контракт до окончания сезона. Летом 2022 года сибиряки смогли сохранить игрока. В «Самаре» он продолжит сотрудничество с главным тренером Драженом Анзуловичем, который также перебрался в клуб из Красноярска.

В завершившемся сезоне Лиги ВТБ американец набирал 10,5 очка и 7,4 подбора за 27 минут на паркете.

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