Иван Викторов: «Хорошо знаю тренера Анзуловича и его амбиции»
Новобранец «Самары» Иван Викторов прокомментировал переход в команду.
«Хочу поприветствовать болельщиков баскетбольного клуба «Самара», всю команду, город и всех любителей баскетбола! Я был в Самаре и области много раз на всевозможных соревнованиях, город мне очень нравится, и я рад, что буду защищать цвета этого клуба.
Я очень хорошо знаю тренера Дражена Анзуловича и знаю его амбиции, так что уверен: мы оставим все силы на площадке, чтобы добиться результата. Скоро увидимся!» – сказал Викторов.
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