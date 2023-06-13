Иван Викторов: «Хорошо знаю тренера Анзуловича и его амбиции»

Новобранец «Самары» прокомментировал переход в команду.

«Хочу поприветствовать болельщиков баскетбольного клуба « », всю команду, город и всех любителей баскетбола! Я был в Самаре и области много раз на всевозможных соревнованиях, город мне очень нравится, и я рад, что буду защищать цвета этого клуба.

Я очень хорошо знаю тренера и знаю его амбиции, так что уверен: мы оставим все силы на площадке, чтобы добиться результата. Скоро увидимся!» – сказал Викторов.

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