Александр Гудумак официально перешел в «Самару»

« » официально объявила о подписании форварда (29 лет, 203 см).

Соглашение с игроком рассчитано на два сезона в формате «1+1».

В прошедшем регулярном чемпионате-2022/23 Гудумак набирал в среднем 7,8 очка и 3,1 подбора за 20 минут на паркете.

В начале апреля хорватский специалист Дражен Анзулович, работавший с Гудумаком в « », подписал контракт с самарской командой.

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