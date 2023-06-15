Александр Гудумак официально перешел в «Самару»

Теги Енисей Единая лига ВТБ Александр Гудумак Самара Баскетбол

«Самара» официально объявила о подписании форварда Александра Гудумака (29 лет, 203 см).

Соглашение с игроком рассчитано на два сезона в формате «1+1».

В прошедшем регулярном чемпионате-2022/23 Гудумак набирал в среднем 7,8 очка и 3,1 подбора за 20 минут на паркете.

В начале апреля хорватский специалист Дражен Анзулович, работавший с Гудумаком в «Енисее», подписал контракт с самарской командой.

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