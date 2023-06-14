Президент «Самары» Погосян о переходе Викторова: «Это выбор тренера, который хорошо знает возможности игрока»

Президент «Самары» Камо Погосян прокомментировал переход в команду защитника , который ранее выступал за « ».

«Прежде всего, это выбор тренера, который хорошо знает возможности игрока. Викторов выступал под руководством в «Енисее» не один год. Игрок хорошо защищается и атакует.

Главный тренер занимается комплектованием. Это его тренерская концепция, он видит, как использовать баскетболиста в команде. К тому же Викторов сейчас в достаточно хорошем возрасте, и у него уже есть опыт, плюс это российский баскетболист», - сказал Погосян.

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