Президент «Самары» Погосян о переходе Викторова: «Это выбор тренера, который хорошо знает возможности игрока»

Теги Дражен Анзулович Енисей Единая лига ВТБ Самара Иван Викторов Баскетбол

Президент «Самары» Камо Погосян прокомментировал переход в команду защитника Ивана Викторова, который ранее выступал за «Енисей».

«Прежде всего, это выбор тренера, который хорошо знает возможности игрока. Викторов выступал под руководством Анзуловича в «Енисее» не один год. Игрок хорошо защищается и атакует.

Главный тренер занимается комплектованием. Это его тренерская концепция, он видит, как использовать баскетболиста в команде. К тому же Викторов сейчас в достаточно хорошем возрасте, и у него уже есть опыт, плюс это российский баскетболист», - сказал Погосян.

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1 комментарий

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Юлия Закаблукова
Сократ погосян, ефрейтор
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