Иван Викторов перешел из «Енисея» в «Самару»

Теги переходы Енисей Единая лига ВТБ Самара Иван Викторов Баскетбол

Защитник Иван Викторов (27 лет, 196 см) перешел из «Енисея» в «Самару».

Контракт подписан по схеме «1+1».

В сезоне-22/23 в составе «Енисея» Викторов принял участие в 32 матчах Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 3,8 очка и 1,6 подбора.

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