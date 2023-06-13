Иван Викторов перешел из «Енисея» в «Самару»

Защитник Иван Викторов (27 лет, 196 см) перешел из «Енисея» в «Самару».

Контракт подписан по схеме «1+1».

В сезоне-22/23 в составе « » Викторов принял участие в 32 матчах лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 3,8 очка и 1,6 подбора.

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