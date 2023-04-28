«Финикс» отказался от кабельного телевидения. Со следующего сезона матчи команды будут транслироваться через эфирное телевидение и стриминг-платформы

«Финикс» не стал продлевать контракт с кабельным телевидением. В момент, когда заключенное в 2003 году соглашение с Bally Sports Arizona подошло к концу, руководство организации приняло решение отказаться от традиционного способа передачи информации.

Начиная со следующего сезона, матчи команды начнут транслироваться через эфирное (беспроводное) телевидение, а также стриминговые онлайн-платформы.

Эфирное телевидение – это категория телевизионного вещания, в которой используются телевизионные сигналы, передаваемые радиоволнами от телевизионных станций. Телевизор принимает радиоволны с помощью приемника с антенной.

С появлением кабельного и спутникового телевидения просмотр эфирного телевизионного вещания значительно сократился.

Начиная с 2009 года все передачи в Соединенных Штатах должны были быть цифровыми, и аналоговое вещание прекратилось. Высокое качество сигналов цифрового вещания помогло эфирному телевидению восстановить популярность.

Сообщается, что отказ от долгосрочного гарантированного контракта может стоить « » крупных финансовых потерь, но новый владелец команды Мэтью Ишбия имеет другой взгляд на вещи: «Мы не сосредоточены на деньгах. Мы сосредоточены на победах, успехе и заботе о болельщиках, заботе об обществе. В конечном счете вы все равно заработаете. Так оно и бывает.

У нас будет больше болельщиков, чем когда-либо прежде. Больше людей станут следить за , , и .

Мир меняется. Медиа-пространство меняется. И «Финикс» станет первым на пути к инновациям».

Ранее компания Diamond Sports Group, которая контролирует местное телевизионное кабельное освещение более половины матчей Лиги, заявила о своем банкротстве.

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