«Финикс» отказался от кабельного телевидения. Со следующего сезона матчи команды будут транслироваться через эфирное телевидение и стриминг-платформы
«Финикс» не стал продлевать контракт с кабельным телевидением. В момент, когда заключенное в 2003 году соглашение с Bally Sports Arizona подошло к концу, руководство организации приняло решение отказаться от традиционного способа передачи информации.
Начиная со следующего сезона, матчи команды начнут транслироваться через эфирное (беспроводное) телевидение, а также стриминговые онлайн-платформы.
Эфирное телевидение – это категория телевизионного вещания, в которой используются телевизионные сигналы, передаваемые радиоволнами от телевизионных станций. Телевизор принимает радиоволны с помощью приемника с антенной.
С появлением кабельного и спутникового телевидения просмотр эфирного телевизионного вещания значительно сократился.
Начиная с 2009 года все передачи в Соединенных Штатах должны были быть цифровыми, и аналоговое вещание прекратилось. Высокое качество сигналов цифрового вещания помогло эфирному телевидению восстановить популярность.
Сообщается, что отказ от долгосрочного гарантированного контракта может стоить «Финиксу» крупных финансовых потерь, но новый владелец команды Мэтью Ишбия имеет другой взгляд на вещи: «Мы не сосредоточены на деньгах. Мы сосредоточены на победах, успехе и заботе о болельщиках, заботе об обществе. В конечном счете вы все равно заработаете. Так оно и бывает.
У нас будет больше болельщиков, чем когда-либо прежде. Больше людей станут следить за Девином Букером, Деандре Эйтоном, Кевином Дюрэнтом и Крисом Полом.
Мир меняется. Медиа-пространство меняется. И «Финикс» станет первым на пути к инновациям».
Ранее компания Diamond Sports Group, которая контролирует местное телевизионное кабельное освещение более половины матчей Лиги, заявила о своем банкротстве.
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