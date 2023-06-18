Если Брэдли Бил решит перейти в «Санз», Крис Пол и Лэндри Шэмет могут устроить «Вашингтон» (B/R)

« » находится в активной стадии переговоров с « » по поводу обмена атакующего защитника (29 лет, 191 см).

По информации инсайдера Bleacher Report Криса Хэйнса,

«Финикс» может предложить «Вашингтону» пакет из и Лэндри Шэмета в обмен на Брэдли Била, но ожидается, что предложение « + Лэндри Шэмет» – это то, что потребуется, если Бил примет твердое решение перейти в «Санз», – передает инсайдер со ссылкой на источник в лиге.

Обозреватель «Уизардс» Кевин Фолли отмечает, что агент Била, Марк Бартельштейн, является сыном гендиректора «Санз» Джоша Бартельштейна, и говорит о возможных последствиях в случае, если Бил продавит обмен в Аризону за неравноценный пакет активов.

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