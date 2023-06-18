Если Брэдли Бил решит перейти в «Санз», Крис Пол и Лэндри Шэмет могут устроить «Вашингтон» (B/R)

Теги Крис Пол Финикс НБА Вашингтон Брэдли Бил Деандре Эйтон Лэндри Шэмет Крис Хэйнс Баскетбол

«Финикс» находится в активной стадии переговоров с «Вашингтоном» по поводу обмена атакующего защитника Брэдли Била (29 лет, 191 см).

По информации инсайдера Bleacher Report Криса Хэйнса,

«Финикс» может предложить «Вашингтону» пакет из Деандре Эйтона и Лэндри Шэмета в обмен на Брэдли Била, но ожидается, что предложение «Крис Пол + Лэндри Шэмет» – это то, что потребуется, если Бил примет твердое решение перейти в «Санз», – передает инсайдер со ссылкой на источник в лиге.

Обозреватель «Уизардс» Кевин Фолли отмечает, что агент Била, Марк Бартельштейн, является сыном гендиректора «Санз» Джоша Бартельштейна, и говорит о возможных последствиях в случае, если Бил продавит обмен в Аризону за неравноценный пакет активов.

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3 комментария

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Fronda
Собственно, то о чем говорит Америка весь день (у нас ночь). Ожидается, что Билл уйдет в Финикс за Пола и Шэмета. Эксперты считают оное лучшим предложением, чем Лаури+Робинсон от Майами. А других у команды нет. Можно, конечно, вообще ничего не делать, но тогда место чуть ниже плей-ин будет вечным. Вашингтон пропустил тот момент, когда Билла можно было отдать за большие активы. Парень последние 4 года играет по 52 матча в среднем. Это мало, чтобы с контрактом 45 миллионов иметь ценность на рынке. Отсюда варианты обменов. Билл имеет право одобрения любой сделки. С учетом агента понятно, к какой конкретно он будет склоняться. У сделки есть моральный аспект. В большинстве других слухов Полу гарантируют лишь 15 миллионов. Остальное - сколько дадут на рынке. В данном случае контракт зайдет по полной цене, т.е. 60 миллионов за 2 года. Финикс доволен своей историей с Крисом, поэтому не против, чтобы тот получил на старость с горкой.
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Andraey
А сколько пиков Вашики отвалят Финиксу за столь заманчивый пакет? ;-)
+2
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Tolball
Ответ Fronda
Собственно, то о чем говорит Америка весь день (у нас ночь). Ожидается, что Билл уйдет в Финикс за Пола и Шэмета. Эксперты считают оное лучшим предложением, чем Лаури+Робинсон от Майами. А других у команды нет. Можно, конечно, вообще ничего не делать, но тогда место чуть ниже плей-ин будет вечным. Вашингтон пропустил тот момент, когда Билла можно было отдать за большие активы. Парень последние 4 года играет по 52 матча в среднем. Это мало, чтобы с контрактом 45 миллионов иметь ценность на рынке. Отсюда варианты обменов. Билл имеет право одобрения любой сделки. С учетом агента понятно, к какой конкретно он будет склоняться. У сделки есть моральный аспект. В большинстве других слухов Полу гарантируют лишь 15 миллионов. Остальное - сколько дадут на рынке. В данном случае контракт зайдет по полной цене, т.е. 60 миллионов за 2 года. Финикс доволен своей историей с Крисом, поэтому не против, чтобы тот получил на старость с горкой.
А зачем это Вашику?Брать на себя Пола контракт ,да впридачу полный на 60млн и Шемета еще не лучший контракт,это какой то бред по моему....
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