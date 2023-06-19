Известный журналист прокомментировал обмен между « » и « », в результате которого клуб из Аризоны получит Брэдли Била.

«Новый владелец «Финикса» Мэтью Ишбия устроил уже второй громкий обмен. До этого был , сейчас он заполучил . Просто вау, что-то нереальное.

С Крисом Полом на позиции разыгрывающего химия команды казалась мне более интересной. Но, по крайней мере, Ишбия собрал в «Санз» трех суперзвезд без раздутого эго», – написал Бэйлесс.

Ранее стало известно, что «Вашингтон» обменяет Била в «Финикс» на Криса Пола, Лэндри Шэмета и пики второго раунда.

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