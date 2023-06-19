Скип Бэйлесс: «Ишбия собрал в «Санз» трех суперзвезд без раздутого эго»

Теги Крис Пол Финикс НБА Вашингтон Кевин Дюрэнт Брэдли Бил Девин Букер Скип Бэйлесс Мэтью Ишбия Баскетбол

Известный журналист Скип Бэйлесс прокомментировал обмен между «Вашингтоном» и «Финиксом», в результате которого клуб из Аризоны получит Брэдли Била.

«Новый владелец «Финикса» Мэтью Ишбия устроил уже второй громкий обмен. До этого был Кевин Дюрэнт, сейчас он заполучил Брэдли Била. Просто вау, что-то нереальное.

С Крисом Полом на позиции разыгрывающего химия команды казалась мне более интересной. Но, по крайней мере, Ишбия собрал в «Санз» трех суперзвезд без раздутого эго», – написал Бэйлесс.

Ранее стало известно, что «Вашингтон» обменяет Била в «Финикс» на Криса Пола, Лэндри Шэмета и пики второго раунда.

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9 комментариев

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KakoytoChel
Это Дюрант с его взводом фейковых твиттер аккаунтов не имеет раздутого эго?
+7
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Илья Купол
Ишбия второе окно подряд взрывает. Самый хайповый владелец лиги скоро
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Drinkinss
Как по мне, прайм харден (только что перешедший из хьюстона) + ирвинг это побольше чем бил и букер. И все равно ниче не получилось. Кеше уже 35, годы берут свое, + травмы бесконечные. Последнюю монструозную игру в по он выдал против янниса 2 сезона назад. С тех пор он не показал ни разу что еще способен на такую игру. Так что имхо поезд ушел.
+5
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Игорь Ерин
Как по мне ... Ну , набирали Букер и Дюра по 30 очков за матч каждый ... Теперь будут Букер, Дюра и Бил набирать за матч по 20 очков каждый ... И в чем смысл ? А без шуток ... Пока в команде основной центр Эйтон - хоть " с эгом" , хоть без " эга" - толку не будет ...
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ты не прав
3 алл-стара и 1 алл-нба к 30 годам - это суперзвезда. Ясно
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Stephan Carrypenko
Ответ KakoytoChel
Это Дюрант с его взводом фейковых твиттер аккаунтов не имеет раздутого эго?
Ну так это дома. А на площадке он не ноет и тащит команду, показывая высокий класс и этику
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mastadon
По моему по уровню так называемой irrational confidence Букер уступает разве что Моранту
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Forza
Ответ Drinkinss
Как по мне, прайм харден (только что перешедший из хьюстона) + ирвинг это побольше чем бил и букер. И все равно ниче не получилось. Кеше уже 35, годы берут свое, + травмы бесконечные. Последнюю монструозную игру в по он выдал против янниса 2 сезона назад. С тех пор он не показал ни разу что еще способен на такую игру. Так что имхо поезд ушел.
Да. Но Финикса деваться уже некуда. У КД 4 года же ещё по контракту.
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