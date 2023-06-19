Скип Бэйлесс: «Ишбия собрал в «Санз» трех суперзвезд без раздутого эго»
Известный журналист Скип Бэйлесс прокомментировал обмен между «Вашингтоном» и «Финиксом», в результате которого клуб из Аризоны получит Брэдли Била.
«Новый владелец «Финикса» Мэтью Ишбия устроил уже второй громкий обмен. До этого был Кевин Дюрэнт, сейчас он заполучил Брэдли Била. Просто вау, что-то нереальное.
С Крисом Полом на позиции разыгрывающего химия команды казалась мне более интересной. Но, по крайней мере, Ишбия собрал в «Санз» трех суперзвезд без раздутого эго», – написал Бэйлесс.
Ранее стало известно, что «Вашингтон» обменяет Била в «Финикс» на Криса Пола, Лэндри Шэмета и пики второго раунда.
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