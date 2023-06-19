Билл Уолтон о словах Пиппена в адрес Джордана: «Я потрясен и встревожен»

Теги Майкл Джордан Чикаго НБА Скотти Пиппен Билл Уолтон Баскетбол

Легендарный игрок НБА Билл Уолтон заявил, что был в шок от слов знаменитого игрока «Чикаго» Скотти Пиппена в адрес экс-одноклубника Майкла Джордана.

Пиппен недавно назвал молодого Джордана «ужасным игроком».

«Я потрясен и встревожен, причем этих слов недостаточно для описания моих чувств по поводу того, как Скотти Пиппен относится к Майклу Джордану», – заявил Уолтон.

Уолтон комментировал выступление «Буллс» во время их чемпионских походов.

«Для меня было привилегией и честью выполнять эту работу и быть свидетелем величия той команды. Я командный парень. Люблю командную игру. Кстати, вот почему я очень рад тому, что произошло с «Денвером». Командная игра, движение мяча, самоотверженность – вот что всегда приводит к общему успеху. Это именно то, что было у «Буллз», – продолжил Уолтон.

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2 комментария

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Локоть Артеста
Пиппен завидует, что тут ещё скажешь? До сих пор не может успокоиться.
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Mit_Sam
Ответ Локоть Артеста
Пиппен завидует, что тут ещё скажешь? До сих пор не может успокоиться.
Да он не завидует, он очень обижен, что тиммейт в документалке оставил моменты, где у Пипа конфликт с Кукочем, где он сидит на банке в решающий момент.
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