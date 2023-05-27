Скотти Пиппен считает, что «Чикаго» 90-х обыграл бы современный «Голден Стэйт»
Легендарный игрок НБА Скотти Пиппен назвал команду, которая победила бы в противостоянии его «Чикаго» 72-10 и «Голден Стэйт» 73-9.
Пиппен считает, «Буллс» сильнее.
«Да ладно вам. Мы величайшая команда в истории.
Если бы Майкл Джордан не уходил, мы наверняка взяли бы на 2-3 титула больше», – заявил Пиппен.
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Скотти в этой новости: Ну, эт все вот патамушта Майкл ушел.
¯_(ツ)_/¯
Наверное, дедушкам стоит охладить траханье.
В теннисе не шарю, но Мбаппе, да даже Соболев разнесли бы Пеле. Просто засчет знания различной тактики
Но правды ради, восток был настолько слабый, что в финал Чикаго могли бы еще повыползать