Легендарный игрок НБА Скотти Пиппен назвал команду, которая победила бы в противостоянии его « » 72-10 и « » 73-9.

Пиппен считает, «Буллс» сильнее.

«Да ладно вам. Мы величайшая команда в истории.

Если бы не уходил, мы наверняка взяли бы на 2-3 титула больше», – заявил Пиппен.

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