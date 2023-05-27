Скотти Пиппен считает, что «Чикаго» 90-х обыграл бы современный «Голден Стэйт»

Теги Майкл Джордан Чикаго Голден Стэйт НБА Скотти Пиппен Баскетбол

Легендарный игрок НБА Скотти Пиппен назвал команду, которая победила бы в противостоянии его «Чикаго» 72-10 и «Голден Стэйт» 73-9.

Пиппен считает, «Буллс» сильнее.

«Да ладно вам. Мы величайшая команда в истории.

Если бы Майкл Джордан не уходил, мы наверняка взяли бы на 2-3 титула больше», – заявил Пиппен.

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18 комментариев

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Свежий
А зачем нужен «ужасный» Майкл для завоевания дополнительных 2-3 чемпионств, Скотти?
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alex765
Да угомонитесь вы уже, в 90-е вы были сильнее, а сейчас ГСВ.
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Drinkinss
Конечно, а пит сампрас бы обыграл прайм федерера в теннис. А ботвинник - карлсена в шахматы. А пеле обыграл бы французов во главе с мбаппе в футбол. Обсуждалось миллион раз.
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Alexander Permyakov
Ответ Light Yagami
Прайм Сумаил (2015 г.) > любой современный zxc-гуль на миде. Никто не убедит меня в обратном.
Как же хорошо, что никто и не собирался бы убеждать.
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kaimussen
Ответ Drinkinss
Конечно, а пит сампрас бы обыграл прайм федерера в теннис. А ботвинник - карлсена в шахматы. А пеле обыграл бы французов во главе с мбаппе в футбол. Обсуждалось миллион раз.
Не совсем корректное сравнение. Какие умения отличают Федерера от Сампраса? Что умеет Мбаппе, чего не умел Пеле? Разница в скорости очевидна, как и в физической форме. Однако, в техническом оснащении разница не особо заметна. А вот насчёт шахмат согласен, ибо считать нынешние шахматисты умеют гораздо лучше предшественников, так как учились на их партиях.
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Дмитрий Титов
Такое ощущение, что я вернулся в 2017 год
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Lay's
Скотти 2 новости назад: без меня Майкл был ужасен
Скотти в этой новости: Ну, эт все вот патамушта Майкл ушел.

¯_(ツ)_/¯
+3
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hodor 12
К сожалению современный Голден Стэйт обыграл бы даже Фенербахче
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Александр Горлов
Кошмарный сон, увидеть как пулялки разматывают кумиров детства. Во главе с обманом века Дрэймондом Грином..
Наверное, дедушкам стоит охладить траханье.
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Виталий Нестер
Так и есть…
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jxmazefan
Ответ kaimussen
Не совсем корректное сравнение. Какие умения отличают Федерера от Сампраса? Что умеет Мбаппе, чего не умел Пеле? Разница в скорости очевидна, как и в физической форме. Однако, в техническом оснащении разница не особо заметна. А вот насчёт шахмат согласен, ибо считать нынешние шахматисты умеют гораздо лучше предшественников, так как учились на их партиях.
"А вот насчёт шахмат согласен, ибо считать нынешние шахматисты умеют гораздо лучше предшественников, так как учились на их партиях"

В теннисе не шарю, но Мбаппе, да даже Соболев разнесли бы Пеле. Просто засчет знания различной тактики
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Александр Горлов
Ответ jxmazefan
"А вот насчёт шахмат согласен, ибо считать нынешние шахматисты умеют гораздо лучше предшественников, так как учились на их партиях" В теннисе не шарю, но Мбаппе, да даже Соболев разнесли бы Пеле. Просто засчет знания различной тактики
Как можно говорить о тактике в отношении Соболева?) Человека удалять должны с поля в большинстве матчей. Физика перевешивает всё, сейчас Пеле пылил бы в Турции, дай бог в суперлиге
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Игорь Северянин
Ответ Сергей Пахомов
Дайте деду таблеток, он опять за старое
Зачем? Он все равно больше ничего не умеет. Даже алко его идёт по продажам так себе. Пусть развлекается.
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ты не прав
Ответ Андрей 13
Все верно, тот Чикаго выиграл бы еще порядка 3-х титулов. Если бы Джордан не сделал перерыв и если бы после победы 98-м Чикаго сохранился бы на еще на следующий сезон.
Ага, даже боюсь представить что было бы с Чикаго в 99 от Данкана.

Но правды ради, восток был настолько слабый, что в финал Чикаго могли бы еще повыползать
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Xell
Ответ Андрей 13
Все верно, тот Чикаго выиграл бы еще порядка 3-х титулов. Если бы Джордан не сделал перерыв и если бы после победы 98-м Чикаго сохранился бы на еще на следующий сезон.
Нет.Тот Чикаго и Джордан были уставшими от трипита,это много лишних сил и энергии.Они бы не выиграли в 1994,1995гг.Жизнь это не видеоигра.И Джордан не мог не уйти,у него убили отца,ему было не до баскетбола,он вообще мог завершить карьеру и тогда никто бы не обсуждал что он Величайший.Потом он пришёл отдохнувшим,с мотивацией,Чикаго получило Романа и они сделали ещё трипит.Но на этом было бы все,дальше начиналась эра других монстров Спёрс Данкана и Поповича и Лейкерс Коби и Шака.Да кто то может сказать что без Фила те Лал не были бы чемпионами,но фишка в том что Фил тогда уже начинал мутить с дочкой Басса,Джинни))И все равно рано или поздно перешёл бы в Лейкерс.А без Фила я не вижу тренера,который сделал бы Чикаго чемпионом,даже с Джорданом.Майкл тоже доверял только Филу из тренеров.Дальше усилиться под монстров Чикаго не мог СА,вся платежка была забита,а у Лал и Спёрс были лучшие центр и тяж поколения.Родман в свои 40уже не потянул бы.Пиппена в Портленде в 2000Коби просто размотал в 7матче финала Запада а потом 2года подряд выбивал Портленд со счётом 3-0))Поэтому я уверен Чикаго больше не выиграло бы ни 1титула.Ну и ты видел что судьи сделали с ГС в пользу Лал.В 2000если бы был финал Лейкерс-Чикаго,судьи бы просто устроили реквием по Чикаго,чтобы Лал взяли реванш за 1991.Майкл просто это все понимал и знал про уход Фила.Зачем ему все это было нужно,чтобы похерить своё наследство? Так что в истории нет никакого если бы.Не было бы Чикаго 8кратным чемпионом,они ушли вовремя.Запад в то время становился монстром.Спёрс,Лал,Сакраменто,никаких шансов для старых Чикаго.
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