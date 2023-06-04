Стивен Эй Смит – Скотти Пиппену: «Если Джордан был ужасным игроком, тогда каким, черт возьми, был ты?»

Известный спортивный эксперт раскритиковал легендарного , который заявил, что Майкл Джордан был «ужасным игроком» в первые четыре сезона в лиге.

« был почти таким же великим, как Майкл Джексон. И этого игрока Скотти Пиппен называет ужасным. Сразу хочется задать риторический вопрос: «Если Джордан был ужасным игроком, тогда каким, черт возьми, был ты?» Но это было бы неуважением по отношению к Скотти Пиппену. А Скотти Пиппен этого не заслуживает.

Но знаете, чего заслуживает Скотти Пиппен? Он заслуживает услышать правду. Кто-то должен ему это сказать. На ум приходят несколько истин. Как ты выглядишь, когда называешь Майкла Джордана ужасным игроком? Ты похож на полного дурака. Ты похож на невежественного чувака, который ничего не понимает в баскетболе. Так что на ум приходят только две вещи. Зависть и обида», – сказал Смит.

«Я был Леброном до Леброна». Как Скотти Пиппен из самого недооцененного игрока в истории НБА превратился в самого переоцененного