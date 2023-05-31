Чемпион НБА в составе «Бостона», эксперт не согласился с легендарным Скотти Пиппеном, который назвал раннего «ужасным игроком».

« был под чем-то, когда назвал Майкла Джордана ужасным игроком, не так ли?

Ужасный игрок, это что вообще значит? Джордан не был ужасным игроком, он всегда был на уровне. Как-то Дэнни Эйндж сказал мне: «С первого же раза, когда я увидел Майкла на площадке НБА, подумал, что это лучший игрок из всех, кого я мне доводилось наблюдать». Все знали, что даже с на площадке он был лучшим. И это было до того, как Пиппен присоединился к « », – заявил Скалабрини.

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам

Больно маме, больно главной звезде, все степени отчаяния. Упущенный шанс «Бостона» войти в историю – в лицах