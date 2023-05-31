Брайан Скалабрини: «Скотти Пиппен был под чем-то, когда назвал Джордана ужасным игроком»

Теги Майкл Джордан Лэрри Берд Бостон Брайан Скалабрини Чикаго НБА Скотти Пиппен Дэнни Эйндж Баскетбол

Чемпион НБА в составе «Бостона», эксперт Брайан Скалабрини не согласился с легендарным Скотти Пиппеном, который назвал раннего Майкла Джордана «ужасным игроком».

«Скотти Пиппен был под чем-то, когда назвал Майкла Джордана ужасным игроком, не так ли?

Ужасный игрок, это что вообще значит? Джордан не был ужасным игроком, он всегда был на уровне. Как-то Дэнни Эйндж сказал мне: «С первого же раза, когда я увидел Майкла на площадке НБА, подумал, что это лучший игрок из всех, кого я мне доводилось наблюдать». Все знали, что даже с Лэрри Бердом на площадке он был лучшим. И это было до того, как Пиппен присоединился к «Чикаго», – заявил Скалабрини.

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам

Больно маме, больно главной звезде, все степени отчаяния. Упущенный шанс «Бостона» войти в историю – в лицах

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4 комментария

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headmaster
Да все эти комментарии больше попахивают обидкой от Пипена. А уж на что обидеться можно найти всегда
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Лютик
Под большой обидой, тяжестью своего эго и старческим маразмом, судя по всему.
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Splin
Ответ Лютик
Под большой обидой, тяжестью своего эго и старческим маразмом, судя по всему.
Плюс бухло🤣
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Stanislav Alekhin
Брайан Скалабрини: «Скотти Пиппен был под "Маркусом", когда назвал Джордана ужасным игроком»
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