Брайан Скалабрини: «Скотти Пиппен был под чем-то, когда назвал Джордана ужасным игроком»
Чемпион НБА в составе «Бостона», эксперт Брайан Скалабрини не согласился с легендарным Скотти Пиппеном, который назвал раннего Майкла Джордана «ужасным игроком».
«Скотти Пиппен был под чем-то, когда назвал Майкла Джордана ужасным игроком, не так ли?
Ужасный игрок, это что вообще значит? Джордан не был ужасным игроком, он всегда был на уровне. Как-то Дэнни Эйндж сказал мне: «С первого же раза, когда я увидел Майкла на площадке НБА, подумал, что это лучший игрок из всех, кого я мне доводилось наблюдать». Все знали, что даже с Лэрри Бердом на площадке он был лучшим. И это было до того, как Пиппен присоединился к «Чикаго», – заявил Скалабрини.
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