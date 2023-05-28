Рон Харпер: «Пожалуйста, не давайте микрофон Скотти Пиппену»

Теги Майкл Джордан Чикаго НБА Скотти Пиппен Рон Харпер Баскетбол

Легендарный форвард «Чикаго» Скотти Пиппен поделился своим мнением об уровне раннего Майкла Джордана.

По мнению Пиппена, его знаменитый одноклубник был далек от идеала в 1987 году, когда сам он пополнил состав «Буллс». Скотти охарактеризовал Джордана как «ужасного игрока».

Экс-защитник «Чикаго» Рон Харпер, который трижды становился чемпионом НБА с «быками», дал понять, что его не впечатлили слова Пиппена.

«Пожалуйста, не давайте микрофон Скотти Пиппену», – написал Харпер в соцсетях.

«Обувь – это просто обувь, пока ее никто не надел». Бен Аффлек прикасается к величию Джордана в фильме «Air»

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1 комментарий

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ierdnA
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