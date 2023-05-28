Легендарный форвард «Чикаго» Скотти Пиппен поделился своим мнением об уровне раннего .

По мнению Пиппена, его знаменитый одноклубник был далек от идеала в 1987 году, когда сам он пополнил состав «Буллс». Скотти охарактеризовал Джордана как «ужасного игрока».

Экс-защитник « » , который трижды становился чемпионом с «быками», дал понять, что его не впечатлили слова Пиппена.

«Пожалуйста, не давайте микрофон », – написал Харпер в соцсетях.

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