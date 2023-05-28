Рон Харпер: «Пожалуйста, не давайте микрофон Скотти Пиппену»
Легендарный форвард «Чикаго» Скотти Пиппен поделился своим мнением об уровне раннего Майкла Джордана.
По мнению Пиппена, его знаменитый одноклубник был далек от идеала в 1987 году, когда сам он пополнил состав «Буллс». Скотти охарактеризовал Джордана как «ужасного игрока».
Экс-защитник «Чикаго» Рон Харпер, который трижды становился чемпионом НБА с «быками», дал понять, что его не впечатлили слова Пиппена.
«Пожалуйста, не давайте микрофон Скотти Пиппену», – написал Харпер в соцсетях.
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