Гендиректор «Олимпиакоса»: «Cтадион «Мира и Дружбы» cтанет нашим домом на следующие 50 лет»

« » выиграл финальную серию у «Панатинаикоса» со счетом 3-1 и завоевал второй подряд титул чемпиона Греции.

Гендиректор «Олимпиакоса» Константинос Мелэйесс поделился, что арена «Мира и Дружбы» перейдет в руки команды: «Мы постоянно обсуждали вопрос стадиона, президенты лично занимались этим вопросом, и теперь мы переходим в новую эру.

Это то, на что «Олимпиакос» как организация имеет право и чего заслуживает. Нет ничего более подходящего, чем стадион «Мира и Дружбы», чтобы стать домом «Олимпиакоса» на следующие 50 лет».

Ранее арена принадлежала Греции, а клуб арендовал ее для проведения игр.

В рамках этого процесса стадион будет отремонтирован, чтобы в конечном итоге стать более подходящим для проведения баскетбольных матчей.

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