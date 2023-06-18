«Панатинаикос» наказан штрафом и тремя матчами без зрителей за беспорядки во время 4-го матча финальной серии

Греческая баскетбольная ассоциация вынесла наказание « » за беспорядки, из-за которых был остановлен 4-й матч финальной серии плей-офф чемпионата Греции против « ». Клуб обязан выплатить штраф в размере 17 300 евро и провести три домашних матча без зрителей.

Матч на OAKA-арене был прерван за 2:46 до конца третьей четверти при счете 63:35 в пользу «Олимпиакоса». Болельщики «Пао» бросали бутылки с водой и сигнальные ракеты в игроков и тренеров гостей. Когда судьи приняли решение эвакуировать арену, зрители начали ломать сиденья и бросать в сторону площадки.

Было принято решение остановить матч и присудить «Олимпиакосу» победу со счетом 20:0. Официальной причиной остановки матча стали не инциденты, а отсутствие технических средств для продолжения игры, в результате чего «Панатинаикос» избежал вычета 2 очков.

«Олимпиакос» выиграл финальную серию со счетом 3-1 и завоевал второй подряд и 14-й в истории клуба титул чемпиона Греции.