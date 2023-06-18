Виктор Оладипо подал в суд на менеджера за кражу 1,3 миллиона долларов

Защитник « » утверждает, что его бизнес-партнер тайно ограбил его банковские счета и вложил украденные средства в роскошную квартиру во Флориде и стриптиз-клуб в Нью-Йорке.

Двукратный участник Матча всех звезд подал в суд на своего давнего бизнес-менеджера Джеймса Хендерсона, обвинив в краже 1,3 миллиона долларов.

Иск был подан баскетболистом в суд округа Ориндж еще в прошлом году. Об обвинениях стало известно из прошения от 16 июня о том, чтобы заставить Хендерсона дать показания. По словам адвоката Хендерсона, ее клиент отказывается от комментариев по данному делу.

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