Предложение «Майами» по Брэдли Билу строится вокруг Кайла Лаури

« » пытается приобрести у « » атакующего защитника (29 лет, 191 см), не включая в сделку Тайлера Хирро (23 года, 196 см), сообщают журналисты The Miami Herald Энтони Чанг и Бэрри Джексон со ссылкой на источники в лиге.

«Майами» ведет переговоры с «Вашингтоном» по поводу обмена трехкратного участника Матча всех звезд защитника Брэдли Била, согласно источникам в лиге.

Ожидается, что предложение «Хит» строится вокруг истекающего контракта защитника , а также может включать Данкана Робинсона или Виктора Оладипо, чтобы уравнять зарплаты игроков. Скорее всего, в пакет войдет как минимум один пик первого раунда драфта», – пишут журналисты.

Летом прошлого года 29-летний защитник подписал с «Уизардс» новый 5-летний контракт на 251 миллион долларов. Бил является единственным действующим игроком , у кого в контракте прописано право вето – обмен в другую команду возможен лишь с его одобрения.

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