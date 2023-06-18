Предложение «Майами» по Брэдли Билу строится вокруг Кайла Лаури

Теги Кайл Лаури Майами НБА Вашингтон Брэдли Бил Виктор Оладипо Данкан Робинсон Баскетбол

«Майами» пытается приобрести у «Вашингтона» атакующего защитника Брэдли Била (29 лет, 191 см), не включая в сделку Тайлера Хирро (23 года, 196 см), сообщают журналисты The Miami Herald Энтони Чанг и Бэрри Джексон со ссылкой на источники в лиге.

«Майами» ведет переговоры с «Вашингтоном» по поводу обмена трехкратного участника Матча всех звезд защитника Брэдли Била, согласно источникам в лиге.

Ожидается, что предложение «Хит» строится вокруг истекающего контракта защитника Кайла Лаури, а также может включать Данкана Робинсона или Виктора Оладипо, чтобы уравнять зарплаты игроков. Скорее всего, в пакет войдет как минимум один пик первого раунда драфта», – пишут журналисты.

Летом прошлого года 29-летний защитник подписал с «Уизардс» новый 5-летний контракт на 251 миллион долларов. Бил является единственным действующим игроком НБА, у кого в контракте прописано право вето – обмен в другую команду возможен лишь с его одобрения.

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2 комментария

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maryat
Могли бы, конечно, ещё и Хаслема включить, но он не вовремя карьеру закончил
+4
0
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Трёха Ника Киргиоса
Да можно и без пиков первого раунда драфта, чего уж там.
Лаури плюс Оладипо и по рукам. За одну звезду Вашингтон получает две звезды. Сделка века. Надо брать.
+1
0
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