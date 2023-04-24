Виктор Оладипо не планирует завершать карьеру в НБА

Защитник «Майами» Виктор Оладпио не собирается завершать карьеру в , несмотря на очередную серьезную травму.

получил разрыв связки надколенника левого колена и пропустит остаток сезона.

Он травмировался во время третьего матча серии первого раунда плей-офф против «Милуоки» (121:99, 2-1).

Как сообщает Miami Herald, Оладипо дал понять, что планирует возобновить карьеру в Лиге, когда восстановится от повреждения. Операция пройдет на этой неделе. У баскетболиста есть опция на следующий сезон в размере 9,5 млн долларов.

Бывший игрок « » Глен Райс также порвал связку надколенника – но возрасте 34 лет. Вернувшись, он провел еще два сезона и завершил карьеру.

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