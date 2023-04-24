Виктор Оладипо не планирует завершать карьеру в НБА

Теги Майами НБА Глен Райс НБА плей-офф Виктор Оладипо Баскетбол

Защитник «Майами» Виктор Оладпио не собирается завершать карьеру в НБА, несмотря на очередную серьезную травму.

Виктор Оладипо получил разрыв связки надколенника левого колена и пропустит остаток сезона.

Он травмировался во время третьего матча серии первого раунда плей-офф против «Милуоки» (121:99, 2-1).

Как сообщает Miami Herald, Оладипо дал понять, что планирует возобновить карьеру в Лиге, когда восстановится от повреждения. Операция пройдет на этой неделе. У баскетболиста есть опция на следующий сезон в размере 9,5 млн долларов.

Бывший игрок «Майами» Глен Райс также порвал связку надколенника – но возрасте 34 лет. Вернувшись, он провел еще два сезона и завершил карьеру.

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10 комментариев

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Артём Артём
Очень грустно смотреть когда такой игрок получает свой травм, единственное что можно сказать, что такой характер есть не у каждого
+10
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Алексей Зиновьев
А ведь он только недавно на МВЗ ездил :(
Эх, Витя, здоровья!!
+6
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+6
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Forza
И кому он будет нужен? Мне кажется, в НБА уже начинают понимать, что даже Ленарда подписывать на длительный контракт не стоит.

А такие люди как Оладипо нужны только на минималку какую нибудь будут. Скорее всего его ждет судьба Казинса.
+4
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kiper88
А потом будет, как Дирк говорить, что если бы закончил на пару лет раньше, то смог бы с сыном в футбол играть. Только Дирк не был таким травматом, Олодипл просто станет инвалидом, если не закончит
+3
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+3
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Archer_Great
Ответ Олександр Дівак
Не повезло маями. Замороженные 10 млн
А вот черт его знает, может наоборот эти 10 млн им помогут: впихнут Витька для уравновешивания зарплат в трейде, например. Слухи те же ходят, что Хит готовы бороться за Лилларда, если он решит уйти из ПТБ. Или еще какой трейд провернуть летом решат, всякое может быть. И эти 10 лимонов вполне себе могут пригодится, не придется отдавать довеском какого-нибудь Струсса. В общем, истекающий контракт Оладипо - далеко не такой бесценный актив, как может показаться на первый взгляд, тем более для трейда с какой-нибудь перестраивающейся командой
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kolyan#15
Капец
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demx
Ответ Олександр Дівак
Не повезло маями. Замороженные 10 млн
ой бедные маями, разорятся от 10 млн
+1
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Олександр Дівак
Не повезло маями. Замороженные 10 млн
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scorp19
Так ты уже сейчас не сахар, а каким ты собираешься вернуться после тяжелейшей травмы в в 32 года ? И ещё резонный вопрос а кому ты будешь нужен в НБА ?
Вот некоторым прям не хватает силы воли остановиться.
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Evgeniy 72
Ответ Forza
И кому он будет нужен? Мне кажется, в НБА уже начинают понимать, что даже Ленарда подписывать на длительный контракт не стоит. А такие люди как Оладипо нужны только на минималку какую нибудь будут. Скорее всего его ждет судьба Казинса.
Когда вернётся после травмы, то видимо на минималку и подпишется, будет выбирать из контендеров, где больше минут получит, и шансы на гайку чтобы были реальными.
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