Виктор Оладипо перенес операцию на колене, сроки восстановление пока неизвестны

Защитник « » в четверг перенес операцию на левом колене.

Во время хирургического вмешательства Оладипо восстановили связку надколенника в суставе. Сроки восстановление пока неизвестны, но в текущем сезоне он больше не сыграет.

Виктор травмировался во время третьего матча серии первого раунда плей-офф против «Милуоки».

Оладипо ранее дал понять, что планирует возобновить карьеру в лиге, когда восстановится от повреждения. У баскетболиста есть опция на следующий сезон в размере 9,5 миллиона долларов.

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