Журналист The Athletic: «Обмен Брэдли Била произойдет в ближайшее время»

Журналист The Athletic Джош Роббинс уверен, что « » обменяет атакующего защитника в ближайшее время.

«Я думаю, обмен Била произойдет, и произойдет в ближайшее время.

Дело в том, что у «Уизардс» не так много рычагов влияния. Я думаю, что и руководители команды, и сам Бил понимают, что расставание неизбежно. По моему мнению, то, что в конечном итоге нужно делать, нужно делать немедленно, особенно в данном случае.

Трудно представить, что Бил существенно повысит свою ценность, если «Уизардс» оставят его на следующий сезон», – пишет Роббинс.

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