Журналист The Athletic: «Обмен Брэдли Била произойдет в ближайшее время»

Теги возможные переходы НБА Вашингтон Брэдли Бил Баскетбол

Журналист The Athletic Джош Роббинс уверен, что «Вашингтон» обменяет атакующего защитника Брэдли Била в ближайшее время.

«Я думаю, обмен Била произойдет, и произойдет в ближайшее время.

Дело в том, что у «Уизардс» не так много рычагов влияния. Я думаю, что и руководители команды, и сам Бил понимают, что расставание неизбежно. По моему мнению, то, что в конечном итоге нужно делать, нужно делать немедленно, особенно в данном случае.

Трудно представить, что Бил существенно повысит свою ценность, если «Уизардс» оставят его на следующий сезон», – пишет Роббинс.

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4 комментария

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namankey
Ответ mqh9pzrxgf
Учитывая как Майами не любит рисковать и отдавать ключевых игроков и пакет нетс, думаю вашикам интереснее будет в Нетс отправить била, там и молодые есть и пики
Впервые слышу об интересе Бруклина.
Хит, Санс и ещё Гсв с Бакс упоминались.
В Нетс отправится Лиллард, если запросит обмен
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mqh9pzrxgf
Учитывая как Майами не любит рисковать и отдавать ключевых игроков и пакет нетс, думаю вашикам интереснее будет в Нетс отправить била, там и молодые есть и пики
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dbraver
Ура
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Первый глор Кливленда
Ответ mqh9pzrxgf
Учитывая как Майами не любит рисковать и отдавать ключевых игроков и пакет нетс, думаю вашикам интереснее будет в Нетс отправить била, там и молодые есть и пики
Тут ещё сам Билл должен дать согласие на обмен(есть такое право в контракте). Есть сомнения, что захочет в бруклин. Там ловить нечего со спортивной точки зрения.
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