«Голден Стэйт» может вступить в борьбу за Брэдли Била
«Голден Стэйт» может вступить в борьбу за атакующего защитника «Вашингтона» Брэдли Била, передает инсайдер Сэм Эмико.
В данный момент Билом интересуются «Майами» и «Финикс».
Согласно известной информации, предложение «Хит» строится вокруг Кайла Лаури с уравновешиванием зарплаты в лице Данкана Робинсона или Виктора Оладипо.
Если же Брэдли Бил решит перейти в «Санз», Крис Пол и Лэндри Шэмет могут устроить «Вашингтон», передает Bleacher Report.
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Для ГСВ финансово норм. Сбрасывает 34млн, а если и Грина уговорят тоже образно на 15х4 то еще десятку сбрасывают как раз выйдут на свои же 200 в год.
Имхо, билл ГСВ не нужен, но будем посмотреть
Но тогда придётся расставаться с Томпсоном.
Типа, подписывай вменняемый контракт или меняем в столицу.