«Голден Стэйт» может вступить в борьбу за Брэдли Била

«Голден Стэйт» может вступить в борьбу за атакующего защитника « » , передает инсайдер Сэм Эмико.

В данный момент Билом интересуются « » и « ».

Согласно известной информации, предложение «Хит» строится вокруг Кайла Лаури с уравновешиванием зарплаты в лице Данкана Робинсона или Виктора Оладипо.

Если же Брэдли Бил решит перейти в «Санз», Крис Пол и Лэндри Шэмет могут устроить «Вашингтон», передает Bleacher Report.

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