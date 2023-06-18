«Голден Стэйт» может вступить в борьбу за Брэдли Била

Теги Голден Стэйт Майами Финикс НБА Вашингтон Брэдли Бил Баскетбол

«Голден Стэйт» может вступить в борьбу за атакующего защитника «Вашингтона» Брэдли Била, передает инсайдер Сэм Эмико.

В данный момент Билом интересуются «Майами» и «Финикс».

Согласно известной информации, предложение «Хит» строится вокруг Кайла Лаури с уравновешиванием зарплаты в лице Данкана Робинсона или Виктора Оладипо.

Если же Брэдли Бил решит перейти в «Санз», Крис Пол и Лэндри Шэмет могут устроить «Вашингтон», передает Bleacher Report.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

Нового босса «Голден Стэйт» все знают по фото, где его вырубают ногой в челюсть. В реальности все было иначе

Как Йокич оказался 41-м на драфте?! Вместо его выбора показали рекламу буррито😳

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мурзин Ринат
Ответ Mr.BadGuy
Стэф, Бил и Клэй, который уже давно не тот защитник, которым он был раньше. Чувствую рекорды Сакраменто падут с большим запасом.
Ахах, а чего такая уверенность , что Клея не выкинут ради Била?)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
whoisme
Ответ V@d!m
так а что они могут предложить? у вашиков конечно не самый умный офис в лиге, но не настолько, чтобы брать Пула
Вашику нужна глубокая перестройка на ближайшие несколько лет и борьба за пики. Условного пула для хайлайтов могут взять на пару сезонов, в 25-27 его контракт будет не таким и ужасным. Образно? в довесок куминга и пара пиков. Кто лучше даст? ЛАЛ, Санс, Хит? Точно нет.
Для ГСВ финансово норм. Сбрасывает 34млн, а если и Грина уговорят тоже образно на 15х4 то еще десятку сбрасывают как раз выйдут на свои же 200 в год.
Имхо, билл ГСВ не нужен, но будем посмотреть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.BadGuy
Стэф, Бил и Клэй, который уже давно не тот защитник, которым он был раньше. Чувствую рекорды Сакраменто падут с большим запасом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andraey
Не знаю зачем он им, но у них активов то поболее чем у Финикса или Майами.
Но тогда придётся расставаться с Томпсоном.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
V@d!m
так а что они могут предложить? у вашиков конечно не самый умный офис в лиге, но не настолько, чтобы брать Пула
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
frenemy
Клэй едет солировать в ДС
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andraey
Не удивлюсь, если это не такой инструмент давления на Клея.
Типа, подписывай вменняемый контракт или меняем в столицу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misha_Sapunov
Ответ Mr.BadGuy
Стэф, Бил и Клэй, который уже давно не тот защитник, которым он был раньше. Чувствую рекорды Сакраменто падут с большим запасом.
а если бил вместо Пула?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misha_Sapunov
Ответ V@d!m
так а что они могут предложить? у вашиков конечно не самый умный офис в лиге, но не настолько, чтобы брать Пула
пул, куминга, пик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stephan Carrypenko
Ответ whoisme
Вашику нужна глубокая перестройка на ближайшие несколько лет и борьба за пики. Условного пула для хайлайтов могут взять на пару сезонов, в 25-27 его контракт будет не таким и ужасным. Образно? в довесок куминга и пара пиков. Кто лучше даст? ЛАЛ, Санс, Хит? Точно нет. Для ГСВ финансово норм. Сбрасывает 34млн, а если и Грина уговорят тоже образно на 15х4 то еще десятку сбрасывают как раз выйдут на свои же 200 в год. Имхо, билл ГСВ не нужен, но будем посмотреть
Не думаю, что Грин отказался от опции ради 15х4))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий