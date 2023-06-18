«Вашингтон» просит и Йовича, и Хайсмита в рамках обмена Брэдли Била

« » настаивает на включении в сделку по обмену атакующего защитника двух форвардов « » и Хэйвуда Хайсмита, передает обозреватель «Хит» Итан Скольник.

Сообщалось, что предложение «Хит» строится вокруг Кайла Лаури с уравновешиванием зарплаты в лице Данкана Робинсона или Виктора Оладипо.

20-летний Йович в прошедшем сезоне набирал в среднем 5,1 очка и 2,1 подбора.

Показатели 26-летнего Хайсмита: 4,4 очка и 3,5 подбора.

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