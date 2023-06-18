«Вашингтон» просит и Йовича, и Хайсмита в рамках обмена Брэдли Била
«Вашингтон» настаивает на включении в сделку по обмену атакующего защитника Брэдли Била двух форвардов «Майами» Николы Йовича и Хэйвуда Хайсмита, передает обозреватель «Хит» Итан Скольник.
Сообщалось, что предложение «Хит» строится вокруг Кайла Лаури с уравновешиванием зарплаты в лице Данкана Робинсона или Виктора Оладипо.
20-летний Йович в прошедшем сезоне набирал в среднем 5,1 очка и 2,1 подбора.
Показатели 26-летнего Хайсмита: 4,4 очка и 3,5 подбора.
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Им не нужна прямая замена по игре. Им нужны короткие контракты вместо длинного плюс молодежь и пики.
Да ещё Бил может блокировать трейд, если что-то ему не понравится.
И первые трое будут по очереди разыгрывать? Или как? У них позиция АЗ чуть ли не самая закрытая в команде, но остаются без четверки и разыгрывающего, которых, как понимаю, придется брать за еду?