«Вашингтон» просит и Йовича, и Хайсмита в рамках обмена Брэдли Била

Теги Майами НБА Вашингтон Брэдли Бил Хэйвуд Хайсмит Никола Йович Баскетбол

«Вашингтон» настаивает на включении в сделку по обмену атакующего защитника Брэдли Била двух форвардов «Майами» Николы Йовича и Хэйвуда Хайсмита, передает обозреватель «Хит» Итан Скольник.

Сообщалось, что предложение «Хит» строится вокруг Кайла Лаури с уравновешиванием зарплаты в лице Данкана Робинсона или Виктора Оладипо.

20-летний Йович в прошедшем сезоне набирал в среднем 5,1 очка и 2,1 подбора.

Показатели 26-летнего Хайсмита: 4,4 очка и 3,5 подбора.

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9 комментариев

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Challenger13
Вашики в край оборзели. Мало им Данкана Робинсона, еще и Хайсмита им за Била подавай.
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Tim Timson
надо заворачивать в подарочную обёртку)
+6
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Евгений Денисов
интересно, как это Райли так зомбирует магией Хит, что кто-то на полном серьезе рассматривает "пакет вокруг Лаури")
+4
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кандид
Бил для Майами - это вариант типа "мы взяли лучшее, что было на тот момент на рынке". К титулу он не приблизит ну никак.
+4
-1
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Максим Усков
Ответ Евгений Денисов
интересно, как это Райли так зомбирует магией Хит, что кто-то на полном серьезе рассматривает "пакет вокруг Лаури")
Потому что Бил имеет возможно худший контракт в лиге сейчас. Человек который не набирает даже 25 очков за сезон имеет контракт на 200 миллионов баксов и no trade clause. Последнее даже у Леброна никогда в его карьере не было прописано. И это в добавок с новым CBA по которому многие эксперты думают что иметь больше двух максимальных контрактов в одной команде будет мало реально.
+2
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Jerry Rodrogha
Ответ Евгений Денисов
интересно, как это Райли так зомбирует магией Хит, что кто-то на полном серьезе рассматривает "пакет вокруг Лаури")
Да не в зомбировании дело, а в целях Вашика.
Им не нужна прямая замена по игре. Им нужны короткие контракты вместо длинного плюс молодежь и пики.
Да ещё Бил может блокировать трейд, если что-то ему не понравится.
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Ужратый Гусениц
А как Майами будут играть? У них вроде нормально было с защитниками, Хирро хочет играть в старте. Бил будет играть в старте. Джимбо на трешке, Мартин на четверке?
И первые трое будут по очереди разыгрывать? Или как? У них позиция АЗ чуть ли не самая закрытая в команде, но остаются без четверки и разыгрывающего, которых, как понимаю, придется брать за еду?
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