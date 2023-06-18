«Майами» оценивает Дэмиана Лилларда выше, чем Брэдли Била

Теги Майами Портленд НБА Вашингтон Дэмиан Лиллард Брэдли Бил Баскетбол

«Майами» считает разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда более ценным активом, чем атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил.

«Как и говорил инсайдер Марк Стейн, Лиллард был бы предпочтительнее для «Хит», чем Бил. Но Лиллард просто не готов открыто запросить обмен.

И если он в конце концов сделает это и не будет умолять «Блэйзерс» отправить его только в «Майами», «Нетс» окажутся в лучшем положении, чем «Хит», имея 11 пиков первого раунда в активе, включая 9 незащищенных», – пишет обозреватель «Хит» Бэрри Джексон.

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5 комментариев

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Ryan T.
Если Дэйма и решат менять, то работать конечно нужно с "Нетс". "Майами" со своим смехотворным пакетом Лаури/Робинсон/Хирро не представляет никакого интереса.
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betwriver
"«Майами» считает разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда более ценным активом, чем атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил." - и (почти?) все читатели sports считают также. Ваш кэп.
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udod
Ответ Forza
Я не понимаю зачем Нетс 33 летний Лиллард. Даже если представить, что Нетс отдают только пики за него, сохраняя весь состав, он же их все равно контендера и не сделает. Восток очень силен и слабее становиться не планирует. А с учётом возраста у Нетс будет года 2 с Лиллардом ВОЗМОЖНОГО чемпионского окна только. Зачем Нетс Лиллард нужен?
у них Бриджес почти звездой стал) надеются, что Симмонс залечит спину, и вернётся хотя бы как хороший защитный игрок, Клэкстон прогрессирует, ещё есть ролевики
только что команда с парой Батлер-Адебайо + 4 незадрафтованых + сдувшиеся ветераны (Лаури, Лав) - играла в большом финале от Востока
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Александр Храмкин
Ответ Forza
Я не понимаю зачем Нетс 33 летний Лиллард. Даже если представить, что Нетс отдают только пики за него, сохраняя весь состав, он же их все равно контендера и не сделает. Восток очень силен и слабее становиться не планирует. А с учётом возраста у Нетс будет года 2 с Лиллардом ВОЗМОЖНОГО чемпионского окна только. Зачем Нетс Лиллард нужен?
Пики Бруклина 2024,2026 принадлежат Хьюстону плюс свопы 2025, 2027. Костяк не совсем зелёная молодёжь, платёжка за потолком. Надо решать здесь и сейчас, в обмене Лилларда могут улететь зарплата Симмонса и возможно истекающий Джо Харриса. Защищаться в Бруклине есть кому, а в атаке Лиллард даст большой импакт, чего не хватало Бруклину, особенно в ПО, где Бриджес был единственной опцией по сути.
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