«Майами» оценивает Дэмиана Лилларда выше, чем Брэдли Била

«Майами» считает разыгрывающего « » более ценным активом, чем атакующий защитник « » .

«Как и говорил инсайдер Марк Стейн, Лиллард был бы предпочтительнее для «Хит», чем Бил. Но Лиллард просто не готов открыто запросить обмен.

И если он в конце концов сделает это и не будет умолять «Блэйзерс» отправить его только в « », «Нетс» окажутся в лучшем положении, чем «Хит», имея 11 пиков первого раунда в активе, включая 9 незащищенных», – пишет обозреватель «Хит» Бэрри Джексон.

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