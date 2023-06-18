Джеймс Харден «вновь рассматривает» вариант с «Филадельфией»

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден всерьез задумывается о том, чтобы остаться в команде.

«Президент по баскетбольным операциям «Сиксерс» – одна из причин, по которой Харден может принять решение остаться в «Филадельфии», – считает инсайдер Марк Стейн.

«Хотя ничего нельзя сказать наверняка, Харден «вновь рассматривает» Мори и «Филадельфию», – пишет Стейн.

У Хардена есть опция продления контракта с «Филадельфией». Игрок должен принять решение до 29 июня. Звездный разыгрывающий выбирает между «Сиксерс» и «Рокетс», за которых он уже выступал с 2012 по 2021 год.

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