«Хьюстон» нацелен на Остина Ривза в случае неудачи с Харденом

«Хьюстон» следит за ситуацией вокруг защитника « » Остина Ривза.

Ривз в это межсезонье станет ограниченно свободным агентом. «Озерники» не смогут предложить ему больше 55 млн на 4 года.

«Если Харден не перейдет в « », ожидается, что «Рокетс» будут заинтересованы в приобретении , как мне сообщили», – пишет инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

«Ривз – тот парень, который очень нравится «Рокетс», – отметил журналист The Athletic Келли Айко.

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