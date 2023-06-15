«Хьюстон» нацелен на Остина Ривза в случае неудачи с Харденом

Теги Хьюстон Лейкерс НБА Джеймс Харден Остин Ривз Баскетбол

«Хьюстон» следит за ситуацией вокруг защитника «Лейкерс» Остина Ривза.

Ривз в это межсезонье станет ограниченно свободным агентом. «Озерники» не смогут предложить ему больше 55 млн на 4 года.

«Если Харден не перейдет в «Хьюстон», ожидается, что «Рокетс» будут заинтересованы в приобретении Остина Ривза, как мне сообщили», – пишет инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

«Ривз – тот парень, который очень нравится «Рокетс», – отметил журналист The Athletic Келли Айко.

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3 комментария

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Djoyin
Остин Ривз Пауэрс - междуеародный человек-загадка не нацелен играть по планам Хьюстона
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Stephan Carrypenko
О Господи)) Какие эмоциональные сбои, Харден, Ривс
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Xell
Не он будет играть всю карьеру в Лал. Я сказал.
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