Док Риверс: «Работать с Джеймсом Харденом было сложно»

Бывший главный тренер «Филадельфии» в подкасте Билла Симмонса подтвердил слухи о напряженных отношениях между ним и звездным разыгрывающим .

«Работать с Джеймсом Харденом было сложно.

Мы буквально дрались, но не по-настоящему. Джеймс очень хорош, когда играет в своем стиле, но я считаю, что для победы нужно играть совсем по-другому. Мое видение игры заключается в том, что нужно часто отдавать мяч, двигать мяч, возвращаться к мячу. Если бы он был моложе, ему было бы легче. Потому что отдавать мяч и получать его обратно тяжело, это физически утомительно.

Иногда заставить Джеймса двигаться и играть так, как мне нужно, было сложно. В первой половине сезона мы были лучшей командой в лиге. Джеймс показывал идеальный баскетбол, он был разыгрывающим, но продолжал набирать очки. Во второй половине сезона он стал набирать больше очков, и мы иногда застаивались», – сказал Риверс.

Доку Риверсу не помогли «Камон» и «Летсгоу». Он опять проиграл серию, в которой вел 3-2