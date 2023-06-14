Док Риверс: «Работать с Джеймсом Харденом было сложно»

Теги Док Риверс Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Бывший главный тренер «Филадельфии» Док Риверс в подкасте Билла Симмонса подтвердил слухи о напряженных отношениях между ним и звездным разыгрывающим Джеймсом Харденом.

«Работать с Джеймсом Харденом было сложно.

Мы буквально дрались, но не по-настоящему. Джеймс очень хорош, когда играет в своем стиле, но я считаю, что для победы нужно играть совсем по-другому. Мое видение игры заключается в том, что нужно часто отдавать мяч, двигать мяч, возвращаться к мячу. Если бы он был моложе, ему было бы легче. Потому что отдавать мяч и получать его обратно тяжело, это физически утомительно.

Иногда заставить Джеймса двигаться и играть так, как мне нужно, было сложно. В первой половине сезона мы были лучшей командой в лиге. Джеймс показывал идеальный баскетбол, он был разыгрывающим, но продолжал набирать очки. Во второй половине сезона он стал набирать больше очков, и мы иногда застаивались», – сказал Риверс.

Доку Риверсу не помогли «Камон» и «Летсгоу». Он опять проиграл серию, в которой вел 3-2

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6 комментариев

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PEGEON
Я так понимаю, что все команды уже назначили себе главных тренеров и теперь Буденхольцер с Риверсом будут сидеть как минимум год без работы?
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GerbertS
он не понимал тактику "камон, летс гоу"?
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Mon Tag
Ни стиль одного, ни видение игры другого не принесли титул. Ни вместе ни врознь. 2008 считаем случаем из разряда "вопреки"
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